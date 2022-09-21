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Госсекретарь США Блинкен призвал срочно продлить «зерновую сделку»

«Зерновое соглашение» было подписано Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН 22 июля и заключено на три месяца с возможностью продления. Накануне МИД Турции сообщил о работе над пролонгацией сделки
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

«Зерновое соглашение», подписанное Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, должно быть срочно продлено, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите по продовольственной безопасности на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его слова приводит корреспондент CNN при Госдепартаменте Кайли Этвуд в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«Его нужно продолжать, его нужно обновлять, это срочно», — призвал Блинкен.

Из украинских портов вывезли более 4 млн т зерна
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Соглашение о «зерновой сделке» было подписано 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для экспорта зерна из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный по Черному морю. Следить за погрузкой поручалось представителям Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе из гаваней — представителям четырехстороннего координационного центра. Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа, а спустя пять дней в Черноморске пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз.

Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. 20 сентября турецкий МИД сообщил о работе над пролонгацией.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. Он назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов отплыли с Украины в беднейшие страны. В Госдепартаменте на обвинения Путина ответили, что рынок является глобальным, поэтому продовольствие доставляется не только в беднейшие, но и в развивающиеся страны.

Согласно последним данным Совместного координационного центра в Стамбуле (СКЦ), с начала «зерновой сделки» из украинских портов вышли 178 кораблей, которые перевезли более 4 млн т зерна и другого продовольствия.

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