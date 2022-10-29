Кулеба призвал мир потребовать от Москвы прекратить «голодные игры»

Глава украинского МИДа указал, что Киев неоднократно предупреждал о «планах России сорвать Черноморскую зерновую инициативу». В ответ Мария Захарова заявила, что «киевскому режиму» не нужна продовольственная безопасность

Дмитрий Кулеба (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Страны мира должны потребовать от России, которая ранее объявила об остановке своего участия в зерновой сделке, прекратить «голодные игры». Об этом в своем «Твиттере» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы предупреждали о планах России сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все державы потребовать от России прекратить голодные игры», — написал Кулеба.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «киевскому режиму» не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, «иначе все забудут о [президенте Украины Владимире] Зеленском и Кулебе». «Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», указала она.

В настоящее время в мире с нехваткой продовольствия сталкиваются 345 млн человек, а более 800 млн ложатся спать голодными каждую ночь, следует из данных на сайте ВПП ООН.



Основной причиной голода, по данным организации, являются: военные конфликты, климатические потрясения, последствия пандемии COVID-19 и низкие затраты на борьбу с голодом.

Зерновая сделка — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанное 22 сентября в Стамбуле. Сделка позволяла вывозить из украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий. Помимо этого, согласно договоренности, ООН должно было способствовать снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать свое зерно.

С момента заключения сделки Москва неоднократно критиковала ее. Так, в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что большая часть агропродукции из Украины идет в развитые западные страны, и предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. «То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии», — подчеркивал глава государства.

В то же время в ООН в середине октября сообщили, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлено в страны со средним и низким уровнем доходов. Генсек организации Антониу Гуттериш также призывал продлить зерновую сделку, срок которой должен был истечь в ноябре.

29 октября российское Минобороны сообщило о приостановке участия в зерновой сделке. Там объяснили решение атаками на корабли Черноморского Флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». Атаки были осуществлены беспилотниками с украинской стороны в ночь на 29 октября. В результате незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, уточняли в Минобороны.

После решения о прекращении участия в «зерновой сделке» Москва уведомила об этом ООН и запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли.