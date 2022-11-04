Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Генсек НАТО призвал продлить «зерновую сделку» Политика, 00:10
Что известно об умершем бойце ММА Александре Писареве Спорт, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 03 ноя, 23:58
Британия запретит перевозку нефти по цене выше лимита Политика, 03 ноя, 23:35
Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух поселков Политика, 03 ноя, 23:27
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 03 ноя, 23:15
Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом Политика, 03 ноя, 23:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 03 ноя, 22:43
Пользователи сообщили о сбоях в работе Zoom Технологии и медиа, 03 ноя, 22:34
Россия передала послу Британии данные об участии страны в атаке на флот Политика, 03 ноя, 22:30
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 03 ноя, 22:20
Путин утвердил единовременную выплату в 195 тыс. руб. для военнослужащих Политика, 03 ноя, 22:15
В центре Москвы произошла массовая драка Общество, 03 ноя, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 03 ноя, 22:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО призвал продлить «зерновую сделку»

Генсек НАТО Столтенберг: «зерновая сделка» очень важна, ее необходимо продлить
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Североатлантический альянс благодарен Турции за усилия, которые помогли возобновить действие зерновой сделки с участием России, и призывает продлить и расширить ее. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Трансляция шла на странице НАТО в Twitter.

«Я выразил благодарность президенту [Турции Тайипу] Эрдогану и правительству Турции, благодаря которым зерновая инициатива снова заработала. Если бы это зерно не попало на рынки, цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей. <...> Зерновую сделку необходимо продлить» — сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на той же пресс-конференции сообщил, что Анкара добивается продления сделки и прилагает соответствующие усилия. Срок действия текущего соглашения истекает 19 ноября.

Зерновая сделка — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН. Соглашение рассчитано на 120 дней. После истечения срока его действия 19 ноября стороны могут продлить его на аналогичный срок.

Россия ранее обвинила Киев в атаке на обеспечивавшие безопасность гуманитарного коридора корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. 29 октября российское Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке. МИД Украины заявил, что российская сторона блокирует поставки зерна под надуманным предлогом.

Спустя несколько дней, 2 ноября, Минобороны объявило о возобновлении российского участия в соглашении. Ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России». В МИД Украины при этом отметили, что страна не брала на себя никаких дополнительных обязательств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после возобновления сделки сказал, что Россия обсудит с партнерами возможность ее продления. Перед тем, как принять такое решение, потребуется оценить ее эффективность, подчеркнул он.

Теги
НАТО Йенс Столтенберг Зерновая сделка
Материалы по теме
Лавров призвал принять меры для исполнения второй части зерновой сделки
Политика
Песков оценил возможность продления зерновой сделки
Политика
Киев заявил, что не брал на себя новых обязательств по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter