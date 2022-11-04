Генсек НАТО призвал продлить «зерновую сделку»

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Североатлантический альянс благодарен Турции за усилия, которые помогли возобновить действие зерновой сделки с участием России, и призывает продлить и расширить ее. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Трансляция шла на странице НАТО в Twitter.

«Я выразил благодарность президенту [Турции Тайипу] Эрдогану и правительству Турции, благодаря которым зерновая инициатива снова заработала. Если бы это зерно не попало на рынки, цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей. <...> Зерновую сделку необходимо продлить» — сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на той же пресс-конференции сообщил, что Анкара добивается продления сделки и прилагает соответствующие усилия. Срок действия текущего соглашения истекает 19 ноября.

Зерновая сделка — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН. Соглашение рассчитано на 120 дней. После истечения срока его действия 19 ноября стороны могут продлить его на аналогичный срок.

Россия ранее обвинила Киев в атаке на обеспечивавшие безопасность гуманитарного коридора корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. 29 октября российское Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке. МИД Украины заявил, что российская сторона блокирует поставки зерна под надуманным предлогом.

Спустя несколько дней, 2 ноября, Минобороны объявило о возобновлении российского участия в соглашении. Ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России». В МИД Украины при этом отметили, что страна не брала на себя никаких дополнительных обязательств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после возобновления сделки сказал, что Россия обсудит с партнерами возможность ее продления. Перед тем, как принять такое решение, потребуется оценить ее эффективность, подчеркнул он.