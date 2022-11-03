Лавров призвал принять меры для исполнения второй части зерновой сделки

Выполнение украинской части зерновой сделки возобновилось, поэтому в ближайшее время надо принять «серьезнейшие меры» в отношении российской части — расширения экспорта зерна и удобрений из России, заявил глава МИДа

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Россия призвала принять меры в отношении второй части зерновой сделки, касающейся расширения экспорта российского зерна и удобрений, в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафади. Трансляция велась на YouTube-канале российского министерства.

«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета», — сказал Лавров.

Он сообщил, что Россия призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выполнить свои обязательства в рамках соглашения, а страны, которые «сохраняют препоны» на пути экспорта российских товаров, — осознать свою ответственность как поддержавших сделку.

«В отношении второй части этого пакета, как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время. Тем более что если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, то эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары», — резюмировал глава российского МИДа.

Зерновое соглашение было подписано Россией и Украиной каждой страной отдельно с Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. Первая часть сделки предполагает открытие трех украинских портов для вывоза зерна из республики, вторая — содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против нее санкций.

29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки украинских беспилотников на корабли в Севастопольской бухте, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может вернуться к зерновой сделке после проведения расследования атак и получения от Украины гарантий, что она не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар передал российскому коллеге Сергею Шойгу письменные гарантии Киева, после чего Россия возобновила свое участие в зерновой сделке.