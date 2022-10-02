В НАТО предупредили о последствиях использования Россией ядерного оружия

Любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об изменении природы конфликта в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Столтенберг назвал риторику о ядерном оружии в речах президента Владимира Путина «опасной и безответственной». По его словам, Путину дали ясно понять, что «любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России».

«И, конечно, это изменит природу конфликта», — сказал он.

Генсек упомянул формулу Горбачева — Рейгана: в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана (появилась после встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве в 1985 году).

В начале января, еще до начала военных действий на Украине, пять государств, обладающих ядерным оружием, — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — назвали своей первоочередной ответственностью недопущение ядерной войны, подтвердив приверженность формуле Горбачева - Рейгана. На то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, уже в августе еще раз обращал внимание Путин.

21 сентября президент России в обращении к россиянам по поводу частичной мобилизации, в частности, заявлял, что «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию России, желая, чтобы она была «всеми средствами разгромлена на поле боя», и пускают в ход «ядерный шантаж». Он напомнил, что Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО», а также предупредил, что при угрозе территориальной целостности государства Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. «Это не блеф», — заверил Путин. Позднее он заявил, что США уже «создали прецедент», применив ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.

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В 2020 году Путин подписал указ, который предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В Кремле заявляли, что Россия будет расценивать возможные удары по присоединенным к ней Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям как акт агрессии.