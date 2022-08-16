Шойгу исключил применение ядерного или химического оружия на Украине
Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие, информация о такого рода планах в СМИ является вбросом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. Трансляция мероприятия идет в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в СМИ «распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие». «Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», — сказал он.
По его словам, с военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости. «Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения», — подчеркнул Шойгу, добавив, что применение такого оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, «которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления».
В то же время, по его словам, появление объединения AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия, имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, который потенциально сможет применять наработки НАТО по совместным ядерным тренировкам, считает Шойгу. Объединение было создано в сентябре 2021 года, а соглашение, заключенное странами, предусматривает сотрудничество государств в создании оборонных технологий и помощь Австралии в строительстве атомных подводных лодок, оснащенных обычным (не ядерным) оружием, а также совместную работу над созданием гиперзвукового оружия.
«В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится», — считает Шойгу.
После начала российской военной спецоперации на Украине заявление о риске ядерного конфликта делали представители и Москвы, и Киева, и третьих стран.
Глава МИДа Сергей Лавров называл такие риски «существенными». Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что накачивание Украины оружием создает риски открытого столкновения с НАТО, которое может перерасти в ядерную войну. В Пентагоне также называли риторику о возможности ядерной войны «опасной".
В ответ посольство России в США обвинило Вашингтон в том, что он втягивает в «гибридное противостояние» с Москвой другие страны, а это, в свою очередь, в контексте украинского кризиса чревато «непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав».
В середине июня бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что западные страны имеют право «подарить» Украине ядерное оружие, так как она нарушила Будапештский меморандум — документ, который предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты, в число которых вошли Россия, США и Великобритания, обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Сикорского, заявил, что это может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы.
Среди последних подобных заявлений об опасности применения ядерных технологий на Украине — слова официального представитель Госдепартамента США Неда Прайса, который назвал военную активность России около Запорожской АЭС «вершиной безответственности», призвал прекратить боевые действия в этом районе, а также вернуть контроль над станцией Украине.