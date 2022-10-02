Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Вучич счел вопрос о субъектах Украины в составе России сложным для Сербии Политика, 02:13
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 01:44
Пентагон не увидел признаков, что Россия решила применить ядерное оружие Политика, 01:41
ВМС Франции сопроводили подлодку и буксир России в Бискайском заливе Политика, 01:21
Роспотребнадзор заявил об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19 Общество, 00:56
Рудковская поддержала переход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской Спорт, 00:45
Глава разведки Украины заявил о работе в стиле «Моссада» Политика, 00:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Тарасова назвала отношения с Кондратюком причиной смены тренера Трусовой Спорт, 00:37
В Херсоне прогремело несколько взрывов Политика, 00:26
Пригожин поддержал выступление Кадырова с критикой генерала за Лиман Политика, 00:15
Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании Совбеза ООН Политика, 00:13
Промес в фаворитах. Кто является лучшим по итогам трети сезона РПЛ Спорт, 00:00
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 01 окт, 23:59
ФРГ, Дания и Швеция запланировали расследовать ЧП на «Северных потоках» Политика, 01 окт, 23:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон не увидел признаков, что Россия решила применить ядерное оружие

Глава Пентагона: США не видят признаков, что Россия решила применить ядерное оружие
Глава Минобороны США Остин рассказал, что рекомендовал своему российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя безответственно»
Фото: SASCHA STEINBACH / EPA / ТАСС
Фото: SASCHA STEINBACH / EPA / ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» и сказал, что, хотя он не видит ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать ядерное оружие на Украине, выбор остается за ним.

«На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал он в интервью CNN.

Остин отметил, что он рекомендовал министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя подобным образом, безответственно».

Глава Пентагона уточнил, что их разговор состоялся некоторое время назад, но «недавно» другие представители руководства США передали аналогичные послания российской стороне.

США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия
Политика
Энтони Блинкен

«Лично я не разговаривал с Шойгу в последние дни, но я разговаривал с ним в прошлом. И я обратился к этому самому вопросу и предупредил, чтобы он не шел по этому пути и не вел себя подобным образом безответственно», — подчеркнул Остин.

Ранее, 30 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон крайне серьезно относится к заявлениям Москвы о возможности применения ядерного оружия.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи

«Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие действия», — отметил он.

Блинкен добавил, что США тем не менее готовятся к любому возможному сценарию, включая тот, в котором Россия может применить ядерное оружие.

Кадыров назвал «маломощное» ядерное оружие кардинальной мерой операции
Политика
Рамзан Кадыров

Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в России вводится частичная мобилизация. Тогда же он заявил, что США и Великобритания «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России», в ход уже пошел и «ядерный шантаж».

Глава государства напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения. «И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заключил Путин.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Россия ядерное оружие Украина Ллойд Остин США Пентагон
Материалы по теме
Кадыров назвал «маломощное» ядерное оружие кардинальной мерой операции
Политика
США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия
Политика
Путин напомнил о прецеденте, когда США применили ядерное оружие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter