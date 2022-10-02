Пентагон не увидел признаков, что Россия решила применить ядерное оружие

Глава Минобороны США Остин рассказал, что рекомендовал своему российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя безответственно»

Фото: SASCHA STEINBACH / EPA / ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» и сказал, что, хотя он не видит ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать ядерное оружие на Украине, выбор остается за ним.

«На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал он в интервью CNN.

Остин отметил, что он рекомендовал министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя подобным образом, безответственно».

Глава Пентагона уточнил, что их разговор состоялся некоторое время назад, но «недавно» другие представители руководства США передали аналогичные послания российской стороне.

«Лично я не разговаривал с Шойгу в последние дни, но я разговаривал с ним в прошлом. И я обратился к этому самому вопросу и предупредил, чтобы он не шел по этому пути и не вел себя подобным образом безответственно», — подчеркнул Остин.

Ранее, 30 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон крайне серьезно относится к заявлениям Москвы о возможности применения ядерного оружия.

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«Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие действия», — отметил он.

Блинкен добавил, что США тем не менее готовятся к любому возможному сценарию, включая тот, в котором Россия может применить ядерное оружие.

Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в России вводится частичная мобилизация. Тогда же он заявил, что США и Великобритания «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России», в ход уже пошел и «ядерный шантаж».

Глава государства напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения. «И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заключил Путин.