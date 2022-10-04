МИД заявил о приверженности России позиции о недопустимости ядерной войны

В январе лидеры пяти стран, обладающих ядерным оружием, заявили, что война с его использованием не должна быть развязана, так как в ней не будет победителей. Москва заявила, что продолжает разделять эту позицию

Вид на здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва продолжает поддерживать постулат о недопустимости войны между ядерными державами, сказано в обращении директора департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова перед Первым комитетом Генассамблеи ООН.

«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — сказал зачитавший обращение замглавы российской делегации Константин Воронцов (цитата по «РИА Новости»).

Заявление в январе сделали лидеры «пятерки» ядерных держав: России, США, Китая, Великобритании и Франции. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорилось в нем.

В обращении 21 сентября президент Владимир Путин заявил, что «те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

Допускали использование ядерного оружия также зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

На Западе риторику Путина сочли «безответственной» и предупредили, что применение ядерного оружия будет иметь последствия для Москвы. США отмечали, что не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал, что Москва не желает участвовать в «ядерной риторике» Запада.