La Repubblica узнала об опасениях НАТО о возможном пуске «Посейдона»
Разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам отчет о перемещениях подлодки «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон» (ее называют «оружием апокалипсиса»), пишет итальянская газета La Repubblica.
По данным издания, торпеда «Посейдон», оснащенная ядерной боеголовкой, способна вызвать «радиоактивное цунами». Специалисты сравнивают эффект от ее пуска с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает La Repubblica.
При этом созданные США спутники с инфракрасными датчиками, чтобы отслеживать пуски российских ракет, в случае с «Посейдоном» окажутся бесполезными: «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч», пишет La Repubblica.
Как указывает газета, западная разведка уверена, что подлодка никогда не выходила за пределы Белого моря и проходит там испытания.
РБК направил запрос в Минобороны России.
О появлении у России «Посейдона» в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин. Позднее Минобороны показало испытания суперторпеды.
Подлодка «Белгород» была спущена на воду в Северодвинске в 2019 году. В начале июля этого года Военно-морской флот России получил первую субмарину.
«Посейдон» считается воплощением «суперторпеды академика Андрея Сахарова». СССР в 1961 году испытал похожий заряд, так называемую «Царь-бомбу», на ядерном полигоне архипелага Новая Земля.