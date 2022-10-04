Песков: Кремль не желает участвовать в ядерной риторике по Украине

Песков заявил о нежелании участвовать в «ядерной риторике» по Украине

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия не намерена принимать участие в обсуждении возможного ядерного удара у границы с Украиной, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — сказал он.

Накануне The Times сообщило, что НАТО предупредило страны-члены альянса о возможных испытаниях Россией ядерного оружия у границы с Украиной. Это будет сделано в целях «демонстрации готовности применить оружие массового поражения», сочли аналитики НАТО.

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