Times узнала об опасениях НАТО о ядерных испытаниях России около Украины

Североатлантический альянс опасается, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, о чем предупредил союзников, пишет The Times. Москва неоднократно исключала возможность применения ядерного оружия на Украине

НАТО предупредило страны — члены Североатлантического альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной и тем самым «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения», сообщает The Times.

По словам высокопоставленного источника издания в сфере обороны, в НАТО полагают, что испытания могут пройти в Черном море. Это был бы более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине, пишет газета: хотя такой сценарий «не исключен», он сопряжен со значительными рисками, в том числе для самой России, — в случае ошибки пострадать могут российские города, говорит собеседник Times.

Российская сторона ранее неоднократно исключала возможность применения на Украине ядерного оружия. Позже, в сентябре, объявляя частичную мобилизацию, Путин заявил, что страны Запада «подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию России, желая, чтобы та была «всеми средствами разгромлена на поле боя», и пускают в ход «ядерный шантаж». Он напомнил, что страна «также располагает различными средствами поражения», и пообещал, что при угрозе Москва использует все имеющиеся у нее средства. Позднее Путин заявил, что США «создали прецедент», применив ядерное оружие в Японии.

В начале октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в рамках военной операции на Украине надо принимать более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного вооружения». В Кремле на это ответили, что главы регионов имеют право высказывать точку зрения насчет боевых действий, но должны исключать эмоции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. В Пентагоне осуждают «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, но пока не видят, чтобы хоть что-нибудь указывало, что та готова использовать его на Украине.