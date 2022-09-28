Politico узнал об усилении наблюдения США за ядерным оружием России
США и их союзники усилили наблюдение за ядерными вооружениями России в попытках уловить соответствующие сигналы, если Москва решит их использовать, пишет Politico со ссылкой на пятерых бывших и действующих американских чиновников.
«Мы наблюдаем за этим более пристально», — сказал один из собеседеников газеты, имеющий доступ к данным разведки. По его словам, речь идет об использовании дополнительных сил разведки в воздухе, космосе и киберпространстве. В частности, США теперь больше используют коммерческие спутники, снимающие поверхности Земли, в тех районах, где располагаются военные силы России, которые теоретически могут получить приказ об использовании ядерного вооружения, отметил он.
По словам одного из источников Politico, разведка США считает. что Россия не начнет масштабный ядерный конфликт, однако там не исключают применения «микроядерного оружия».
Представитель Стратегического командования Вооруженных сил США сообщил, что его подразделение «всегда на посту и готово ответить в случае необходимости».
Обсуждение западными странами возможности применения Россией ядерного оружия возобновилось после заявления президента Владимира Путина 21 сентября. Путин тогда заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, в том числе используя «ядерный шантаж». Кроме того, Запад открыто говорит о необходимости поражения России на поле боя, добавил он, напомнив, что у России есть ядерное оружие.
«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул он.
После этого Вашингтон предупредил Россию о катастрофических последствиях применения ядерного вооружения и пообещал «решительно ответить» вместе с союзниками.