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Война санкций ,  
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Венгрия рассказала, каких исключений из санкций против России добилась

По словам главы МИД, готовящийся механизм ограничения цен на российскую нефть не будет затрагивать трубопроводные поставки. Кроме того, в новый санкционный пакет не войдет атомная энергетика, добавил он
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press)

На прошедшем заседании постоянных представителей стран ЕС Венгрия добилась, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку, сообщил глава МИД Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией).

Лимит цен на российскую нефть планируется включить в восьмой пакет санкций против России, именно его обсуждали на заседании постпреды ЕС. Министр подчеркнул, что Венгрия не поддержала обсуждавшиеся санкции, так как они нанесли бы вред ее экономике.

Кроме того, Будапешт добился того, что из нового санкционного пакета была исключена атомная энергетика. Сийярто указал на то, что теперь новые ограничения, которые Запад готовится ввести, не повлияют на строительство двух новых энергоблоков АЭС «Пакш».

«Точно так же в санкционный список не занесено ни одно учреждение, имеющее значение с точки зрения сотрудничества и разработок в ядерной области», — добавил глава венгерского МИД.

Politico узнал о согласовании в ЕС новых санкций против России
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Фото:Мария Ионова-Грибина для РБК

Вечером во вторник Politico сообщила со ссылкой на источники, что постпреды стран ЕС достигли договоренности относительно восьмого пакета санкций. Резолюция, которую они подготовили, устанавливает правовую базу для введения потолка цен на российскую нефть, однако конкретная цена или диапазон цен все еще не определены.

Также в пакет вошли санкции в отношении сталелитейной промышленности и оборонного сектора, персональные ограничения, запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях.

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В начале июня Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций, который включал в себя частичное нефтяное эмбарго. Под запрет попал импорт нефти и нефтепродуктов из России, идущей морским путем. Санкции предусматривают переходный период: до 5 декабря можно совершать разовые сделки с нефтью или исполнять контракты, заключенные до введения санкций, до 5 февраля 2023 года — с нефтепродуктами.

Венгрия тогда настояла, чтобы из эмбарго исключили сырую нефть, поступающую в страну по нефтепроводу «Дружба». Bloomberg писал, что ЕС пошел на такой шаг, чтобы получить согласие Будапешта на остальные ограничения.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Венгрия ЕС санкции против России поставки нефти потолок цен на нефть
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