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Отравление Навального ,  
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Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального

Москва не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета организации.

По его словам, несмотря на все сомнительные призывы о том, что Россия должна провести расследование инцидента с Навальным и сотрудничать с ОЗХО, на самом деле она «никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают», что российские власти причастны к произошедшему. «Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — подчеркнул постпред.

Материал дополняется.

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