Зюганов описал Путину Навального словами «молодой Ельцин, только трезвый»

Встреча Владимира Путина с руководителями фракций Государственной Думы (Фото: Kremlin.ru)

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи президента Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы сравнил оппозиционера Алексея Навального с молодым Борисом Ельциным.

По его словам, к выборам в стране существует два подхода: государственно-патриотический либо «либерально-олигархический с раскруткой Навального»

«А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть», — сказал глава коммунистической партии (цитата по «РИА Новости»).

В конце августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика доставили больницу. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию.