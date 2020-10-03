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Отравление Навального ,  
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МИД заявил о готовности к честному диалогу с Германией о Навальном

Министерство иностранных дел&nbsp;Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Германией по ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте российского МИД в связи с заявлениями в Бундестаге о неготовности Москвы к диалогу с Берлином в рамках профильных двусторонних механизмов.

В ведомстве отметили, что Генпрокуратура 24 сентября подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, который передан германской стороне, и Москва ждет реакцию на это обращение.

В МИД России обратили внимание, что предыдущие запросы остались без ответа. Без отклика со стороны Берлина также остались вопросы по линии политического диалога, а также по дипломатическим каналам. Так, посольство России в Берлине получило отказ МИД Германии на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному.

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Алексей Навальный

Российские дипломаты напомнили, что Россия, в свою очередь, обеспечила беспрепятственный доступ немецким врачам к Навальному.

Таким образом, Москва рассматривает заявления некоторых немецких политиков как «откровенную ложь» и указала на попытки Берлина игнорировать предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств случившегося.

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться», — заключили в министерстве.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Навального выписали из медицинского учреждения 19 сентября.

Правительство ФРГ в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее стало известно, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Кремле эти обвинения назвали провокацией, российская сторона утверждает, что не причастна к отравлению, а все запасы «Новичка» были уничтожены.

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