МИД заявил о готовности к честному диалогу с Германией о Навальном

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Германией по ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте российского МИД в связи с заявлениями в Бундестаге о неготовности Москвы к диалогу с Берлином в рамках профильных двусторонних механизмов.

В ведомстве отметили, что Генпрокуратура 24 сентября подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, который передан германской стороне, и Москва ждет реакцию на это обращение.

В МИД России обратили внимание, что предыдущие запросы остались без ответа. Без отклика со стороны Берлина также остались вопросы по линии политического диалога, а также по дипломатическим каналам. Так, посольство России в Берлине получило отказ МИД Германии на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному.

Российские дипломаты напомнили, что Россия, в свою очередь, обеспечила беспрепятственный доступ немецким врачам к Навальному.