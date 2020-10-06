МИД предоставит «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального

Министерство иностранных дел России предоставит «хронологию закулисных манипуляций» в рамках расследования дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что направленные властям Германии, Франции и Швеции запросы от Генпрокуратуры России в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года, пока остаются без ответа и «якобы все еще рассматриваются».

В МИДе выразили надежду, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО «позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса».

Российские дипломаты убеждены, что лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чьи специалисты ранее подтвердили, что в организме оппозиционера были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок», имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества».

«Последние, как утверждается, «схожи по своим структурным характеристикам с двумя контролируемыми по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) химикатами», однако, в отличие от таковых не включены в эти списки», — отметили дипломаты.

В заявлении добавляется, что «фантастическая» история с отравлением политика, «инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариат ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию».

ОЗХО предоставила отчет об отравлении Навального неподотчетным токсином 6 октября. В нем утверждается, что вещество, обнаруженное в организме политика, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в конвенцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отчет, заявил, что в Кремле пока не видели результаты исследования анализов оппозиционера.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии сообщило, что политик был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Это установили специалисты лаборатории Бундесвера. Впоследствии выводы немецких специалистов подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Отравление оппозиционера на Западе связали с действиями российских спецслужб. В Москве эти обвинения опровергают.

Уголовное дело по факту отравления Навального в России до сих пор не заведено. Доследственной проверкой расследования занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за возбуждение уголовного дела для расследования отравления оппозиционера. «Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — говорила Москалькова.