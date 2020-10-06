Зеленский назвал условие присоединения Киева к санкциям по Навальному

В Брюсселе еще только собираются обсуждать санкции против России в связи с обвинениями в отравлении Навального боевым отравляющим веществом.
Во вторник, 6 сентября, ОЗХО опубликовала отчет, из которого следует, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. В документе говорится, что в организме Навального найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок». В ОЗХО провели собственные анализы по запросу Германии, результаты исследования были направлены в ФРГ.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получил отчет ОЗХО о результатах исследования анализов Навального.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял, что Европейский союз не сможет обойти стороной процедуру введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Отвечая на вопрос, почему до сих пор в отношении Москвы не были приняты радикальные меры из-за отравления Навального, глава МИДа сообщил, что Берлин передал материалы по этому делу в ОЗХО для дальнейшего расследования. «Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — заявил он тогда.
Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к отравлению Навального и требовала от властей ФРГ предоставить материалы и доказательства своих выводов. 3 октября МИД заявил, что Россия сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Германией. В ведомстве напомнили, что Генпрокуратура 24 сентября подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, который передан германской стороне, и Москва ждет реакцию на это обращение. В МИД России обратили внимание, что предыдущие запросы остались без ответа.