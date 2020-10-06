Зеленский назвал условие присоединения Киева к санкциям по Навальному

Президент Украины в Брюсселе уточнил, что он еще не ознакомился с последними материалами по делу Алексея Навального. Но выразил готовность присоединиться к санкциям, которые еще не объявлены

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / Reuters)

Украина присоединится к международным санкциям против России за отравление Алексея Навального после знакомства с выводами и заключением немецкой стороны. Об этом на брифинге в рамках саммита Украина — ЕС, который прошел в Брюсселе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляцию брифинга вел YouTube-канал In time Ukraine.

Он отметил, что еще не видел последних результатов по делу Навального.

«Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны прежде всего, и тогда Украина будет присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров», — сказал Зеленский.