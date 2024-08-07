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Военная операция на Украине ,  
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FT сообщила о трещинах в обороне Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Опрошенные FT аналитики заявили, что за последний месяц Россия заняла несколько ключевых позиций в Донбассе, в том числе за счет «острой нехватки личного состава» сил ВСУ и их «неумелой ротации»
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Российские войска взяли под контроль населенные пункты в Донбассе на фоне нехватки у Украины военнослужащих ресурсов и ошибок в обороне, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и военных экспертов.

«Наша оборона дает трещины», — сказал высокопоставленный чиновник, знакомый с деталями военных операций, признав, что российские войска добились тактического успеха на донецком направлении.

OSINT-аналитик Паси Паройнен, сотрудник финской исследовательской группы Black Bird Group, заявил, что за последний месяц Россия заняла «несколько ключевых позиций», «при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается». По мнению собеседников FT, российским военным удалось быстро продвинуться вперед в районах Покровска, крупного логистического узла примерно в 70 км к северо-западу от Донецка, и Торецка в Бахмутском районе в том числе за счет «неумелой ротации» сил ВСУ.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Аналитик Франц-Штефан Гейди, научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS), считает основной проблемой ВСУ «острую нехватку личного состава», в первую очередь пехотинцев. Он ожидает ужесточения боев близ города Константиновка на бахмутском направлении близ Часова Яра, который The New York Times называла «ключом» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам продвинуться в сторону Краматорска и Славянска.

За последние месяцы российское Минобороны отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в Донбассе, в частности, в конце июля — начале августа были заняты Тимофеевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Прогресс и Евгеновка, Волчье и Ленинское.

Президент Украины Владимир Зеленский называл покровское и торецкое направления самыми «жесткими» для ВСУ.

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