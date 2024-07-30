Минобороны сообщило о взятии под контроль села Ленинское под Торецком

Ленинское (Пивденное) расположено в нескольких километрах к юго-востоку от Торецка — крупного укрепрайона и важного логистического центра ВСУ. О боях в районе города Минобороны отчитывается с начала лета

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Российские военные заняли населенный пункт Ленинское (Пивденное) под Торецком (Дзержинском), говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Ленинское (Пивденное) расположено в нескольких километрах к юго-востоку от Торецка — крупного укрепрайона и важного логистического центра ВСУ. К северу от поселка находится село Шумы, о взятии которого Минобороны сообщило в конце июня.

С начала 2024 года Минобороны сообщило о взятии десятков сел и других населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, крупнейшим из которых стала Авдеевка. В последний раз военное ведомство отчитывалось о взятии села Волчье (ДНР) накануне. За сутки до этого также были заняты села Евгеновка и Лозоватское.

В сегодняшней сводке министерства также говорится, что подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак ВСУ, при этом украинская сторона потеряла до 315 военнослужащих, танк, две БМП. Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию воздушной разведки «Марс-Л» и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.