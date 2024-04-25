Эксперты назвали «город-ключ» к дальнейшему наступлению России в Донбассе

Взятие Часов Яра позволит российским войскам развить наступление в Донбассе, поскольку «город-ключ» расположен на господствующих высотах, рассказали эксперты NYT. Минобороны России ранее сообщало о боях на окраинах города

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

После захвата Северодонецка, Артемовска (укр. Бахмут) и Авдеевки — некогда крупных форпостов ВСУ, — российские войска «нацелились» на Часов Яр, занимающий господствующее положение на высотах и находящийся примерно в 10 км к западу от Артемовска. Об этом The New York Times (NYT) рассказали опрошенные украинские военные и эксперты, которые называют возможное падение города самым значимым в оперативном плане достижением России с 2022 года.

Часов Яр занимает площадь всего около восьми квадратных километров, однако его захват позволит ВС России занять «командные высоты», что позволит им развить наступление на основную группу городов в ДНР, которые все еще контролирует Киев. В их число входит Краматорск, где расположен штаб украинского восточного командования, отмечает NYT.

Также падение Часов Яра откроет российским войскам прямой путь на Константиновку, которую газета называет основным узлом снабжения украинских войск на большей части восточного фронта. «Часов Яр — это ключ, который откроет ворота для изнурительных и длительных сражений», — заявил бывший полковник украинской армии, военный эксперт Сергей Грабский.

Как отмечает NYT, хотя в Киеве надеются, что возобновление военной помощи со стороны США поможет Украине стабилизировать оборонительные линии, ВСУ все еще «отчаянно не хватает» практически всего — от артиллерийских и танковых снарядов до средств ПВО и бронетехники. «Могут потребоваться недели, чтобы значительные потоки техники изменили динамику на фронте», — говорится в статье за авторством Марка Сантора — репортера NYT и финалиста Пулитцеровской премии.

Сантор посещал Часов Яр год назад, когда в 10 км от города шли ожесточенные бои за Артемовск. По его словам, уже тогда было очевидно, что небольшой город превратился в крупную военную базу, а большинство из его 13 тыс. жителей были эвакуированы. Журналист отметил, что после потери Артемосвка украинские войска использовали Часов Яр для ведения огня по ВС России на всех близлежащих равнинах. ВСУ также использовали город как плацдарм для контрнаступления на данном направлении.

После провала украинского контрнаступления остро стоит угроза его окружения. Опрошенные украинские военные отмечают, что атаки продолжаются «круглосуточно», а дефицит дронов и снарядов не позволяет эффективно контратаковать. «Тактическая ситуация довольно динамична, сложна и постоянно меняется», — заявил NYT спикер украинской группировки войск «Хортица» Назар Волошин. Он добавил, что командование направляет усиление в этот регион.

Грабский также отметил, что у украинских войск, обороняющих Часов Яр, есть естественное преимущество — канал «Северский Донец-Донбасс», который проходит через город, отделяя небольшой жилой район на восточной окраине от основной его части. Эксперт добавил, что у ВСУ «были годы», чтобы построить мощные укрепления в городе и вокруг него.

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часов Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начало года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка. Киев еще в начале апреля заявлял о «самой сложной ситуации» в Часов Яре с начала конфликта.