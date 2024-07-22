Минобороны отчиталось о занятии более выгодных рубежей в Донбассе

Фото: Александр Река / ТАСС

Войска группировки «Центр» за последние сутки заняли более выгодные рубежи и отразили шесть украинских контратак, сообщили в Министерстве обороны.

Российские войска нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волье, Тимофеевка, Гродовка Донецкой народной республики, говорится в сообщении.

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ и объединенной штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

В сообщении говорится, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Белый Колодезь, Липцы, Волчанск Харьковской области. Отражены три атаки штурмовой бригады ВСУ и морской пехоты.

Войска группировки «Запад» нанесли поражения формированиям ВСУ в районах Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики и Красного Лимана Донецкой народной республики. Отражены две контратаки ВСУ.

Противовоздушной обороной сбиты три ракеты ATACMS, шесть снарядов HIMARS и 163 беспилотника.

18 июля Министерство обороны отчиталось об улучшении позиций на трех направлениях в ДНР. Российская армия вела активное наступление на южном направлении, группировки «Центр» и «Запад» улучшили свое положение и нанесли удары по позициям ВСУ.