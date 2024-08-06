Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

Зеленский назвал сложной обстановку на покровском и торецком направлениях в ДНР. На покровском российские силы в августе заняли два населенных пункта, а оборона Торецка, как заявляют на Украине, под угрозой из-за ротации войск

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Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается на двух направлениях в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сообщил он, говоря о вопросах, которые обсуждались на заседании ставки верховного главнокомандующего.

С докладом выступил главком ВСУ Александр Сырский, прибывший «с передовой», отметил Зеленский.

Покровск — город в ДНР, расположенный примерно в 50 км по прямой к северо-западу от Донецка, у границы с Днепропетровской областью Украины. Торецк — еще один донецкий город, расположен примерно в 30 км по прямой от Донецка к северу, вблизи Горловки.

В августе российские силы взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: село Тимофеевка под Покровском (между ними примерно 20 км по прямой) и Новоселовку Первую, которая тоже располагается в направлении Покровска (от нее до него и до Донецка примерно по 25 км по прямой на запад и на восток).

1 августа зампред оборонного комитета Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Торецк не готов к обороне, а фортификации внутри города и вовсе отсутствуют. Она посетила город и рассказала, что там остаются около 3 тыс. жителей (прежде жили 5 тыс.), их не эвакуируют, «несистемные» фортификации есть только вне Торецка.

Причиной тяжелого положения у Торецка она назвала ротацию: оттуда сняли 24-ю бригаду ВСУ, на которой «все держалось больше года», это также повлияло на положение у поселка Нью-Йорк под Торецком. Ротацию как причину ослабления ВСУ в этом районе назвали The New York Times и украинские военные. Вместо 24-й бригады за оборону стала отвечать 41-я, не успевшая узнать местность. 41-я раньше была у Часова Яра, туда направили 24-ю.

Сырский 1 августа говорил о сложной обстановке также на северском (город Северск находится на севере ДНР у границы с ЛНР) и купянском (город Купянск — в Харьковской области, вблизи границы с ЛНР и Белгородской областью) направлениях.