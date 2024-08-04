Минобороны сообщило о взятии под контроль Новоселовки Первой в ДНР

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны.

Новоселовка Первая расположена в 28 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на май 2024 года там проживали 70 человек.

В Минобороны России также сообщили об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесении поражения пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отражении контратаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаева, Дружба и Розовка в ДНР.

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, 11 автомобилей, комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк», станцию РЭБ «Анклав-Н», противотанковую пушку «Рапира», а также пять гаубиц разного типа, отметили в ведомстве.

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