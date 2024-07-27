Российские войска взяли Лозоватское в ДНР
Российские войска взяли поселок Лозоватское в ДНР, сообщило Министерство обороны. Населенный пункт расположен к северо-западу от Донецка.
В 2001 году в нем жили 17 человек (более свежих данных нет).
За неделю с 20 по 26 июля российские войска также взяли под контроль населенные пункты Розовка в ЛНР (укр. Андреевка; находится в Сватовском районе, население на 2018 год составляло 17 человек) и Песчаное Нижнее в Харьковской области (между Сватово и Купянском, на 2001 год там жили 528 человек); Ивано-Дарьевку в ДНР (находится вблизи Соледара, 29 человек населения на 2001 год).
На позапрошлой неделе российская армия взяла под контроль Урожайное, находящееся на так называемом времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР (там на 2001 год жили 1 тыс. человек).
В ежедневной сводке Минобороны говорится, что в зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад» (действует на границе Харьковской области, ЛНР и ДНР) потери украинской армии составили 570 человек; в зоне ответственности южной группировки войск (район Северска в ДНР) — до 540 военнослужащих; в зоне группировки «Центр» (район Торецка в ДНР) — до 425.
В зоне действия группировки «Север» в приграничье Харьковской области потери Украины составили до 165 военных, в зоне группировки «Восток» (времевской выступ) — 125 военных. В зоне группировки «Днепр» (Херсонская и Запорожская области) Киев потерял до 85 человек.
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