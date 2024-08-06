Военные ВСУ назвали причиной отхода из-под Торецка бессмысленные приказы

Причиной ослабления позиций ВСУ под Торецком стала ротация, в результате которой за оборону отвечала бригада, не успевшая узнать местность, пишет NYT. Один из офицеров заявил о потерях из-за «бессмысленных приказов»

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Причиной того, что ВСУ не смогли удержаться под Торецком, в ДНР, стала проведенная ротация, в результате которой за оборону отвечала 41-я бригада украинской армии, не успевшая узнать местность, заявили украинские военные The New York Times.

Торецк — город в Бахмутском районе ДНР с населением около 5 тыс. человек (до начала спецоперации). Он находится примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские войска, и в 20 км от подконтрольной ВСУ Константиновки. Является важным логистическим центром ВСУ.

41-ю бригаду направили под Торецк из Часова Яра, туда в свою очередь отправилась 24-я бригада, отвечавшая за оборону Торецка. Ротация продлилась несколько недель и завершилась к началу июня. По словам солдат, через два дня после завершения ротации началось наступление. Один из офицеров из 24-й бригады заявил, что перевод подразделения был «большой ошибкой».

Старший лейтенант Евгений Строкань, командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона территориальной обороны, солдат которой отдали в подчинение 41-й бригады, утверждает, что «в батальоне были потери из-за бессмысленных приказов старшего командира» 41-й бригады. Заместитель командира 206-го батальона теробороны Роман Куляк считает ответственными за потерю позиций и командира 41-ой бригады, и Генеральный штаб.

41-я бригада не ответила на запрос газеты о комментариях, но опубликовала заявление, где говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования нашего подразделения и наших бойцов».

Генштаб заявил, что военное руководство «всегда принимает во внимание разумную инициативу и предложения полевых командиров». В то же время, добавили там, командиры, которые «не управляют подразделениями и, как следствие, теряют подчиненный личный состав, технику и территории, должны нести за это ответственность после установления степени их вины».

По данным NYT, 41-я бригада больше не действует в районе Торецка, туда направили несколько подразделений, но их численность невелика.

В конце июня из Торецка начали принудительно эвакуировать жителей. С начала лета Минобороны России заявляло о взятии под контроль нескольких населенных пунктов близ города.

В начале августа зампред оборонного комитета Рады Мариана Безуглая, неоднократно выступавшая с критикой военного руководства Украины, заявила, что Торецк не готов к обороне, а фортификации внутри города вовсе отсутствуют. Кроме того, у ВСУ есть серьезные проблемы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавила она.

Депутат также выразила мнение, что это стало результатом ротации. «Кровавые грабли» торецкой ротации, когда [экс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий] Содоль по согласованию [главкома ВСУ Александра] Сырского снял 24-ю бригаду с направления, на котором все держалось больше года, и поехал на празднование в Одессу. Конечно, россияне воспользовались. То же самое — Нью-Йорк (село Новгородское. — РБК)», — сказала Безуглая.