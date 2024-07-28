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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка в ДНР

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Военная операция на Украине
Села Прогресс и Евгеновка находятся примерно на равном расстоянии от Авдеевки (под контролем ВС России) и Покровска (под контролем ВСУ). С начала 2024 года Минобороны сообщило о взятии десятков сел и городов в ДНР
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские войска заняли населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны.

Оба села расположены на авдеевском направлении к западу от Очеретино и находятся в нескольких километрах друг от друга. О взятии Авдеевки российское военное ведомство отчиталось 17 февраля, Очеретино перешло под контроль российских сил в начале мая.

Потеря Очеретино угрожает переходом важных логистических узлов — городов Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка — под огневой контроль России, сообщал CNN со ссылкой на украинских офицеров. Как отмечал Forbes, взятие части Очеретино россиянами грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки.

Прогресс и Евгеновка расположены в районе железнодорожной магистрали недалеко от реки Вольчья. Расстояние от сел до Авдеевки — около 25 км. Примерно такое же расстояние от сел до Покровска и Мирнограда — крупных городов и опорных пунктов ВСУ, находящихся неподалеку от границы с Днепропетровской областью.

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С начала 2024 года Минобороны сообщило о взятии десятков сел и других населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, крупнейшим из которых стала Авдеевка. В последний раз военное ведомство отчитывалось о взятии села Лозоватское (ДНР) накануне. До этого, 23 июля, военное ведомство сообщило о взятии села Ивано-Дарьевка (ДНР), расположенного к северу от Соледара.

В сводке Минобороны за 28 июля говорится, что всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны ДНР наступление Военная операция на Украине
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