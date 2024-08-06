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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заняли Тимофеевку в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения приблизились к трассе Покровск — Константиновка
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» заняли село Тимофеевка. Этот населенный пункт находится к северо-западу от Очеретино в ДНР, в нескольких километрах от шоссе Покровск — Константиновка.

На этом же направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Воздвиженки, Гродовки (оба населенных пункта относятся к Покровскому району) и Тарасовки (Краматорский район). Помимо этого в Минобороны сообщили о поражении позиций украинской армии в районах Торецка (Дзержинска) и Новгородского (Нью-Йорка). Отражены три контратаки трех подразделений ВСУ.

На других направлениях произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стецковка, Мирополье (Сумская область), Рясное, Волчанск, Волчанские Хутора (Харьковская область), отразили две контратаки;

  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Стельмаховка, Торское;

  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое, Константиновка;

  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Мирное, отразили две контратаки;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Антоновка, Херсон.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1500 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, три САУ Krab, САУ Braveheart, САУ Paladin, САУ Caesar, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. На аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины.

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