Минобороны сообщило о занятии села Волчье в ДНР
Подразделения российской группировки «Центр» заняли село Волчье в западной части ДНР. Это небольшой населенный пункт, расположенный к югу от населенного пункта Прогресс, о контроле над которым военное ведомство сообщило в минувшие выходные.
В этом же районе за последние несколько дней российские подразделения заняли села Евгеновка и Лозоватское.
Силы группировки «Центр» также нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая.
На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Константиновка Сумской области, Старица, Охримовка, Волчанск, Тихое Харьковской области, отразили пять контратак;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Надия, Макеевка, Терны, Торское, отразили три контратаки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Часов Яр, Катериновка, Красногоровка, Максимильяновка, отразили две контратаки;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка, Гуляйполе;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское, Тягинка.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1850 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе шесть танков, САУ Panzerhaubitze-2000, САУ «Гвоздика», САУ Paladin, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. На аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».
ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов во время боев с исламистами в Мали
Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД Владимира Титова
Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам
В Карелии предупредили о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
«Сбер» поддержал инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация