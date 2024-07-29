Минобороны сообщило о занятии села Волчье в ДНР

Российские подразделения продолжают продвигаться в западной части ДНР

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Подразделения российской группировки «Центр» заняли село Волчье в западной части ДНР. Это небольшой населенный пункт, расположенный к югу от населенного пункта Прогресс, о контроле над которым военное ведомство сообщило в минувшие выходные.

В этом же районе за последние несколько дней российские подразделения заняли села Евгеновка и Лозоватское.

Силы группировки «Центр» также нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая.

На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Константиновка Сумской области, Старица, Охримовка, Волчанск, Тихое Харьковской области, отразили пять контратак;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Надия, Макеевка, Терны, Торское, отразили три контратаки;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Часов Яр, Катериновка, Красногоровка, Максимильяновка, отразили две контратаки;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка, Гуляйполе;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское, Тягинка.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1850 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе шесть танков, САУ Panzerhaubitze-2000, САУ «Гвоздика», САУ Paladin, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. На аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».