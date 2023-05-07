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Покушение на Прилепина ,  
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Прилепин рассказал о первых минутах после взрыва

Захар Прилепин заявил, что находился за рулем машины во время взрыва
Писатель рассказал, что был за рулем машины, а взрыв произошел у пассажирского кресла. Прилепин потерял сознание на несколько минут, ему помогли выбраться местные жители. Соседка сделала ему обезболивающий укол
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Андреев Владимир / URA.RU / ТАСС)

Захар Прилепин опубликовал в Telegram сообщение о произошедшем взрыве и о своем состоянии. Он пишет, что был за рулем, а его знакомый Александр Шубин — в пассажирском кресле. Под ним и произошел взрыв.

«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин.

«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — продолжил он.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин прислал вертолет, который долетел до больницы за 16 минут — если бы пришлось ехать на машине, дорога бы заняла три часа, рассказал писатель. В больнице Прилепину сообщили, что мины были две, но исполнитель нападения привел в действие только одну из них.

«Если б взорвал вторую, погибли бы все», — пишет он.

Писатель подтвердил, что высадил свою дочь из машины за пять минут до взрыва.

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Автомобиль с Прилепиным взорвался утром 6 мая. Источник РБК сообщал, что писатель возвращался в Москву из Донбасса. В январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации.

Собеседник «РИА Новости» говорил, что публицист получил переломы и сотрясение мозга. Сегодня утром Прилепина вывели из медикаментозного сна, он был в коме после операции для фиксации переломов.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несколько часов спустя МВД сообщило о задержании мужчины, который мог быть причастен ко взрыву. Это уроженец Украины Александр Пермяков. По его словам, он действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году.

МИД России возложил ответственность за покушение на писателя на Украину и страны Запада, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к произошедшему.

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