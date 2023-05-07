Медведев пригрозил организаторам нападения на Прилепина

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Причастные к нападению на писателя Захара Прилепина должны понять, что после приговора с ними может что-то случиться, что сокращает наказание в связи со смертью заключенного. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Важно, чтобы они [террористы] и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговоренными к пожизненному заключению <...> иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного», — написал Медведев.

6 мая автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин, подорвали в Нижегородской области. При взрыве писатель пострадал, а его водитель, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин, погиб. По данным источника РБК, близкого к ведомству, Прилепин получил ранения ног. Его госпитализировали в ближайшую больницу. После этого его прооперировали и на ночь ввели в медикаментозный сон. Утром 7 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что состояние Прилепина стабильное, его вывели из искусственной комы.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). МВД сообщило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины. Им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. Он утверждал, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году.

МИД России возложил ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к подрыву.

Как рассказал источник РБК, Прилепин недавно вернулся из Донбасса. В январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине.