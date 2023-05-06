Подозреваемый в покушении на Прилепина сознался в работе на Украину

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Подозреваемый по делу о теракте в отношении писателя Захара Прилепина дал признательные показания в подрыве его автомобиля и сообщил, что действовал по заданию спецслужб Украины, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — говорится в сообщении ведомства.