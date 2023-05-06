МВД сообщило о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Полицейские в Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. В правоохранительных органах сообщили, что задержанного видели возле места происшествия

Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

Возможный подозреваемый в подрыве машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — рассказал она.

ТАСС со ссылкой на правоохранительный органы пишет, что задержанного видели в районе поселка Пионерский, где произошел взрыв.

Утром 6 мая взорвался автомобиль с Прилепиным. МВД сообщало, что подрыв произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате инцидента погиб сопровождавший Прилепина мужчина, сам писатель получил ранения.

Близкий к МВД источник РБК рассказывал, что писатель, по предварительной информации, получил тяжелые ранения ног. По его данным, Прилепин возвращался в Москву из Донбасса на Audi Q7. Собеседник РБК уточнил, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля, когда публицист останавливался поесть.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин «в порядке». Позднее он уточнил, что писатель получил «незначительные переломы» и сотрясение мозга.

В регионе выставили блок-посты, ТАСС сообщал о плане «Перехват». СК завел уголовное дело.