СК возбудил уголовное дело после подрыва машины Прилепина

СК возбудил уголовное дело в связи с подрывом машины Прилепина под Нижним Новгородом. Дело завели по статье о теракте (ст. 205 УК)

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщает СК.

«По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Дело завели по статье о теракте (ст. 205 УК).

По поручению главы СК Александра Бастрыкина на место происшествия направили следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в качестве версии рассматривается «месть украинских боевиков».

МВД сообщало, что взрыв автомобиля произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате инцидента погиб сопровождавший Прилепина мужчина, сам писатель получил ранения.

В то же время представитель публициста и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявляли, что Прилепин «в порядке».

Близкий к МВД источник РБК рассказывал, что писатель, по предварительной информации, получил тяжелые ранения ног. По его данным, Прилепин возвращался в Москву из Донбасса на Audi Q7. Собеседник РБК уточнил, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля, когда публицист останавливался поесть.

Телеграм-канал Baza писал, что инцидент произошел в деревне Пионерское. В регионе выставили блок-посты, ТАСС сообщал о плане «Перехват».