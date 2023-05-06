Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон

Прилепину сделали операцию для фиксации переломов. Он получил ранения при взрыве автомобиля в Нижегородской области. По делу о теракте задержан уроженец Украины. Он дал признательные показания, сообщили в СК

Захар Прилепин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Писателю Захару Прилепину провели операцию, он приходил в себя, а сейчас введен в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстанавливаться», заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Врачи провели Прилепину операцию по фиксации переломов. «Операция прошла успешно. После операции Захар приходил в себя, сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — сообщил Никитин.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. По факту произошедшего СК возбудил уголовное о теракте (ст. 205 УК РФ).

Через несколько часов подозреваемый в причастности к взрыву автомобиля Прилепина был задержан. Им оказался уроженец Украины, 29-летний Александр Пермяков. Он сообщил, что по заданию спецслужб Украины заложил и дистанционно привел в действие взрывное устройство, заявил в СК. В ведомстве заявили, что устанавливаются другие лица, причастные к теракту.

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