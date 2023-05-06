МИД заявил об ответственности Украины и США за теракт против Прилепина
Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина, который пострадал при подрыве автомобиля в Нижегородской области, лежит не только на Украине, но и на западных странах, в первую очередь на США, заявили в МИД России.
«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 г. кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине», — говорится в заявлении министерства.
В МИДе считают «саморазоблачительным» отсутствие осуждения теракта в отношении Прилепина со стороны Вашингтона, а молчание международных организаций — недопустимым.
Покушение на писателя представляет собой часть системного подхода, при участии США насаждаемого на Украине с 2014 года, считают в ведомстве. Там также указывают, что на «неугодных» журналистов, литераторов и общественных деятелей объявлена «настоящая охота».
Комментируя теракт против Прилепина, в министерство упомянули, что похожий способ использовался при подрыве автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, погибшей в прошлом году, и покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Кроме того, взрывное устройство использовалось и при убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), указали в ведомстве.
Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Он получил ранения, а его водитель скончался. В МИД России уточнили, что погибший — ветеран боевых действий в Луганской народной республике Александр Шубин. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назвал Шубина помощником и соратником Прилепина, а также выразил соболезнования семье погибшего.
Сам Прилепин госпитализирован, угрозы его здоровью нет, сообщал губернатор. В то же время Никитин рассказал, что писателя после проведенной операции для фиксации переломов ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстановиться».
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). По подозрению в причастности к взрыву задержан уроженец Украины Александр Пермяков. Он дал признательные показания и сказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, заявили в СК.