МИД заявил об ответственности Украины и США за теракт против Прилепина

Отсутствие осуждения со стороны США в министерстве назвали «саморазоблачительным», а молчание международных организаций — недопустимым. При подрыве машины пострадал Прилепин и погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин

Фото: Анастасия Макарычева / Reuters

Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина, который пострадал при подрыве автомобиля в Нижегородской области, лежит не только на Украине, но и на западных странах, в первую очередь на США, заявили в МИД России.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 г. кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине», — говорится в заявлении министерства.

В МИДе считают «саморазоблачительным» отсутствие осуждения теракта в отношении Прилепина со стороны Вашингтона, а молчание международных организаций — недопустимым.

Покушение на писателя представляет собой часть системного подхода, при участии США насаждаемого на Украине с 2014 года, считают в ведомстве. Там также указывают, что на «неугодных» журналистов, литераторов и общественных деятелей объявлена «настоящая охота».

Комментируя теракт против Прилепина, в министерство упомянули, что похожий способ использовался при подрыве автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, погибшей в прошлом году, и покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Кроме того, взрывное устройство использовалось и при убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), указали в ведомстве.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Он получил ранения, а его водитель скончался. В МИД России уточнили, что погибший — ветеран боевых действий в Луганской народной республике Александр Шубин. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назвал Шубина помощником и соратником Прилепина, а также выразил соболезнования семье погибшего.

Сам Прилепин госпитализирован, угрозы его здоровью нет, сообщал губернатор. В то же время Никитин рассказал, что писателя после проведенной операции для фиксации переломов ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстановиться».

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). По подозрению в причастности к взрыву задержан уроженец Украины Александр Пермяков. Он дал признательные показания и сказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, заявили в СК.