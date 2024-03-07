Какие предупреждения Тайваню и США прозвучали на главном политфоруме КНР

В Китае проходит главное политическое событие страны — «Две сессии». Каким в Пекине представляют будущее отношений с США и Россией, что ждет Тайвань и почему премьер КНР отказался от пресс-конференции — в материале РБК

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Что китайское руководство сказало об отношениях с Россией и США

С 4 по 11 марта в Китае проходят «Две сессии» — заседания Народно-политического консультативного совета, высшего совещательного органа страны, и Всекитайского совета народных представителей (ВСНП), своего рода парламента КНР. В них принимают участие около 3 тыс делегатов и высшее руководство, подводят итоги прошедшего года и ставят задачи на следующий.

Открывая заседания ВСНП 5 марта, премьер-министр КНР Ли Цян назвал целевой показатель роста ВВП на 2024 год — 5%. Он также сообщил, что оборонные расходы будут увеличены на 7,2%, до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд).

В рамках «Двух сессий» 7 марта прошла также ежегодная пресс-конференция главы МИД Китая, главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Он пообещал и дальше развивать связи с Россией, назвав их моделью отношений между двумя крупными державами, и положительно высказался о двустороннем сотрудничестве в энергетической сфере. «Российский газ обеспечивает энергией многочисленные китайские домохозяйства, а автомобили китайского производства ездят по российским дорогам, что доказывает высокую устойчивость и широкие перспективы китайско-российского взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Ван.

Также дипломат раскритиковал США за «одержимость» сдерживанием Китая. Ван также назвал недопустимым мировоззрение, при котором «лишь определенным странам можно находиться за столом (переговоров), в то время как другие — в меню», почти дословно процитировав высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции по безопасности. «Если США всегда говорят одно, а делают другое, где же их авторитет как великой державы? Если США начинают нервничать и беспокоиться, когда слышат слово «Китай», то где же их уверенность в себе, как в великой державе?» — задался вопросами Ван, предупредив, что конфликт двух стран будет иметь «невообразимые последствия».

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов отметил в беседе с РБК, что заявления Ван И стали продолжением дискуссии, начатой во время встречи с Блинкеном в Мюнхене. «И тогда, и сейчас китайская сторона в оценках двусторонних отношений сделала акцент на необходимости мирного сосуществования двух держав и их контролируемой конкуренции. Именно так следует воспринимать негативную оценку прямого конфликта, впрочем, и здесь нет ничего нового», — считает специалист. По его мнению, на текущем этапе нельзя полностью исключить прямое военное столкновение Китая и США, но Пекин предпринимает все, чтобы отсрочить реализацию подобного катастрофического сценария.

Когда китайские власти прежде высказывались об отношениях с США, то избирали более спокойную риторику и старались сохранять лицо, воздерживаясь от прямой критики Вашингтона или лично американского лидера, прокомментировал РБК заместитель директора ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов. Однако отношения двух стран значительно ухудшились в годы президентства Дональда Трампа, а надежды Пекина на снятие санкций с приходом Джо Байдена не оправдались, вместо этого 46-й президент США продолжил курс на экономическое и технологическое сдерживание.

«Китай прекрасно понимает, что на предстоящих президентских выборах в США никаких прокитайских кандидатов нет и что будет как минимум то же самое или даже хуже. И в силу этой набирающей силу негативной инерции китайско-американских отношений в Пекине стали более четко проговаривать свое отношение к американской политике», — констатировал эксперт.

Каким власти КНР видят воссоединение с Тайванем

В своем докладе 5 марта премьер Ли Цян отдельно коснулся проблемы Тайваня, который китайские власти считают отколовшейся провинцией. Он традиционно подчеркнул необходимость воссоединения, но опустил определение «мирное», которое обычно сопровождало любое высказывание китайских властей на эту тему. Вместо этого Ли указал, что Пекину следует проявить «твердость».

Хотя китайское руководство и прежде несколько раз отходило от формулировки «мирное воссоединение», зарубежные журналисты обратили особое внимание на заявление Ли в связи с ростом напряженности в Тайваньском проливе. В январе на острове прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР окрестила прошедшее голосование выборами между «миром и войной, процветанием и упадком», а самого Лая — «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе».

По мере эскалации все чаще стали звучать предположения, что Китай может прибегнуть к силовому сценарию. Еще осенью 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило, что Си Цзиньпин поручил вооруженным силам страны быть готовыми к установлению военного контроля над островом к 2027 году. В «Белой книге», обнародованной в августе того же 2022-го, Пекин предположил применение силы для воссоединения с Тайванем в случае, если «внешние интервенционистские силы» пересекут «красную черту».

Эксперты, опрошенные РБК, призвали не придавать особого значения использованной китайским премьером формулировке. Денисов отметил, что на встрече с делегатами Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 6 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибег к словосочетанию «мирное объединение» и поставил задачу углублять интеграцию острова и материка в различных областях.

«Доклад премьера сильнее привязан к текущей ситуации, а не к долгосрочным тенденциям. Это сигнал накануне майской инаугурации нового президента Тайваня Лай Циндэ. Но опять же речь идет лишь о предупреждении сепаратистским силам», — поясниил Денисов. По его мнению, Пекин будет выстраивать баланс между практикой вовлечения Тайваня и давлением на политическое руководства острова исходя из первых распоряжений нового президента, а также позиции Соединенных Штатов. По этой причине выступление Ли Цяна можно рассматривать и как сигнал участникам президентской гонки в США.

Александр Ломанов отметил незаинтересованность китайского руководства в войне на Тайване, пусть даже «маленькой и победоносной». По его словам, конфликт не встретит широкой поддержки и не упрочит позиций Коммунистической партии Китая. Кроме того, страна до сих пор не полностью оправилась от экономических последствий пандемии.

Однако эксперт отметил, что усилия Пекина по «мирному воссоединению» с Тайванем не приносят никаких результатов. Политическое руководство Китайской Республики настаивает на суверенитете, несмотря на то, что могло бы объединиться с КНР на более благоприятных условиях, нежели Гонконг или Макао. «Если за 40 лет противоположная сторона Тайваньского пролива не проявила никакого интереса к идее мирного воссоединения, то просто продолжать выступать под этим флагом уже не имеет никакого смысла», — отметил Ломанов.

Почему премьер КНР отказался от многолетней традиции

Еще одним примечательным событием нынешних «Двух сессий» стало решение отменить пресс-конференцию премьер-министра Китая, — для многих зарубежных журналистов это уникальная возможность задать прямые вопросы высшему руководству страны. Как отмечает The New York Times, мероприятие было «окном, позволяющим увидеть, как работает официальный Китай и как официальный Китай позиционирует себя в глазах китайского народа и всего остального мира». Ли Цян стал первым с 1993 года премьером, нарушившим эту традицию. Представитель ВСНП заявил, что если не возникнет «особых обстоятельств», то пресс-конференции премьера не состоятся до конца работы текущего созыва парламента в 2027 году.

Такое решение может быть связано с тем, что до сих пор не состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, который должен быть посвящен экономическим вопросом, считает Александр Ломанов. «Судя по всему, китайское руководство по каким-то соображениям не готово сейчас провозглашать какие-то основополагающие долгосрочные экономические концепции и хочет отложить это на потом. С этим отчасти связана отмена пресс-конференции. Выпускать премьера, чтобы он говорил не о чем, — это создавать неудобную ситуацию как для журналистов, так и для власти», — полагает он.

Вдобавок в последние годы в Китае наметилась тенденция на передачу полномочий от государственных административных органов партийным, заметил Ломанов. «Теперь, например, главнее не министерство финансов, а комиссия по финансовым и экономическим делам ЦК КПК. Все ключевые полномочия концентрируется в руках профильных комиссий ЦК КПК», — говорит он. С этим же связано и снижение роли премьер-министра Китая. Более того, если раньше тандем премьера и председателя КНР был итогом долгих согласований в высших эшелонах власти, то Ли Цян был выбран на эту должность непосредственно Си Цзиньпином.

Одной из основных интриг «Двух сессий» также было то, назначит ли ВСНП нового министра иностранных дел. После скандального исчезновения и отставки прежнего главы МИД Цинь Гана летом 2023 года Ван И, возглавлявший канцелярию комиссии по иностранным делам ЦК КПК, взял на себя управление ведомством. Однако вопреки ожиданиям многих наблюдателей о назначении нового министра иностранных дел так и не было объявлено.

Совмещение Ван И двух должностей — в МИД и в комиссии по иностранным делам ЦК КПК — также укладывается в тренд на переход власти от исполнительным органам к партийным, считает Ломанов. Более того, в политбюро ЦК КПК сейчас нет «свободных» членов, которые бы не занимали другую правительственную должность и могли бы быть назначены в министерство. Выдвижение же на этот пост человека, не входящего в высшее партийное руководство, сделало бы из него аутсайдера. «Нынешняя же конфигурация с точки зрения ее функционирования и прямой связи между Политбюро и МИД оптимальна для Китая на нынешнем этапе», — резюмировал эксперт.