Ван И объяснил принципы партнерства газом России и машинами Китая

Ван И: Китай и Россия укрепляют сотрудничество на принципах неконфронтации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отношения Китая и России — стратегический выбор обеих сторон, основанный на интересах двух народов, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И.

«Российский газ обеспечивает энергией многочисленные китайские домохозяйства, а автомобили китайского производства ездят по российским дорогам, что доказывает высокую устойчивость и широкие перспективы китайско-российского взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он (цитата по Ecns.cn).

По словам министра, Пекин и Москва сформировали новую парадигму отношений между крупными странами: она отличается от подхода холодной войны, страны стремятся к дружбе и сотрудничеству, а не направлены против третьей стороны.

Президент Владимир Путин называл «краеугольным камнем» глобальной стабильности и «образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами» отношения Москвы и Пекина.

Западные страны неоднократно высказывали опасения, что Россия и Китай создают военный союз. «Мы сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем», — отвергал обвинения Путин.