Зачем крупнейшие компании Китая возрождают отряды ополчения эпохи Мао

Крупнейшие предприятия КНР создают собственные отряды ополчения по примеру практики, широко распространенной в 1950-х. По мнению экспертов, это может быть частью подготовки страны к силовому присоединению Тайваня

Фото: c40 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По меньшей мере 16 крупнейших компаний в Китае учредили собственные отряды ополчения, сообщил телеканал CNN. The Financial Times утверждает, что счет таких отрядов идет уже на десятки.

Чем занимается ополчение в Китае

Народное ополчение вместе с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и народной полицией входит в структуру Вооруженных сил КНР. Согласно закону «О воинской обязанности», ополчение состоит из кадровых ополченцев — военных запаса в возрасте до 28 лет, а также рядовых ополченцев — мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. В бригады принимают и женщин, для них возрастные рамки не установлены. Части ополчения подчиняются командованию региональных гарнизонов НОАК и создаются на уровне деревень, городов, муниципальных районов, при университетах и предприятиях, но в последних такая практика за последние полстолетия была редкостью, отмечает CNN.

Состоящие в ополчении продолжают выполнять свою работу на предприятиях, но одновременно занимаются вопросами гражданской обороны и вербовкой. Ополченцы могут быть привлечены к поддержанию общественного порядка в случае стихийного бедствия, беспорядков, а также мобилизованы в качестве резерва вооруженных сил в военное время.

Один из добровольцев, проходящий службу в восточной провинции Чжэцзян, рассказал The Financial Times, что сейчас его подразделение в основном занимается военной подготовкой и наймом на военную службу, а также время от времени проводит в местных школах занятия по военной тематике. По последним официальным данным (2011 год), численность народного ополчения в Китае составляет 8 млн человек.

Отряды ополчения, состоящие из крестьян и рабочих, появились в Китае еще в 1920-х годах и воевали на стороне коммунистов в годы гражданской войны. Отряды создавались на добровольной основе, а их участники, как мужчины, так и женщины, проходили военную подготовку. После победы Мао Цзэдуна над Гоминьданом и установления режима Коммунистической партии Китая на материке в 1949 году эти бригады были инкорпорированы в правительственные структуры. В 1950-х годах, на пике напряженности в отношениях с США и Тайванем, численность народного ополчения достигала 220 млн человек.

Какие госкомпании создали бригады ополчения

В основном отряды создают государственные предприятия, однако в декабре 2023 года к ним присоединился пятый по величине в мире производитель молочной продукции, частная компания Yili Group, базирующаяся в автономном районе Внутренняя Монголия. Сообщалось, что корпоративные ополченцы будут «нести службу в мирное время, реагировать на чрезвычайные ситуации и сражаться в военное время».

В 2023 году о создании отрядов ополчения также объявили следующие китайские государственные предприятия, расположенные в различных регионах и специализирующиеся на производстве различной продукции, от молочной до электрооборудования и транспортных перевозок:

Mengniu;

Shanghai Municipal Investment Group;

Wuhan Urban Construction Investment & Development Group;

PowerChina Equipment Group;

Уханьский метрополитен;

Wuhan Agricultural Group;

Huizhou Water;

Huizhou Transport Investment Group;

Haian Urban Construction Development Investment Group.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, комментируя осенью прошлого года появление при госкомпаниях бригад ополчения, назвал их «неотъемлемой частью системы национальной обороны». «Создание подразделений народных вооруженных сил на базе государственных предприятий является объективным требованием для реализации системы ополчения на законных основаниях, выполнения обязательств по национальной обороне и укрепления государственного оборонного строительства», — пояснил он.

Зачем Китай возрождает корпоративное ополчение

The Financial Times отмечает, что появление корпоративных отрядов сразу в нескольких провинциях свидетельствует, что соответствующее распоряжение поступило от руководства Коммунистической партии Китая (КПК). Западные эксперты связывают возрождение этой практики с экономическим спадом: КНР не смогла вернуться к ударным темпам роста экономики после снятия коронавирусных ограничений в начале 2023 года, переживает затяжной кризис на рынке недвижимости; налицо также высокая безработица среди молодежи, сокращение потребления, увеличение числа дефолтов по корпоративным облигациям и спад экспортной выручки.

CNN указывает, что это повлекло за собой рост общественного недовольства: в 2023 году число демонстраций и стачек выросло в стране почти вдвое по сравнению с предыдущим годом — с 830 до 1794. Телеканал напомнил, что в ноябре 2022 года на одном из главных заводов по производству iPhone в Чжэнчжоу разгорелись масштабные беспорядки: протест сотрудников против ковидных ограничений и задержек в зарплате перерос в столкновения с полицией. Создавая корпоративные отряды ополчения, КПК пытается предотвратить возможное разрастание беспорядков, предположили журналисты.

Но, скорее всего, создание корпоративных бригад — одна из мер ради общего укрепления народного ополчения, полагает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. «Это не является каким-то радикальным поворотом. Основное бремя по содержанию ополчения всегда лежало на местных властях и местных предприятиях, так что, судя по всему, речь идет просто о повышении эффективности и реорганизации этих структур», — пояснил эксперт в разговоре с РБК.

Более того, возрождение корпоративных бригад укладывается в общую стратегию лидера КНР Си Цзиньпина по полной модернизации вооруженных сил, призванную создать армию «мирового класса» к 2027 году — к столетию НОАК. «Эти мероприятия проводятся на фоне растущей международной напряженности вокруг Китая, и ополчение усиливается и развивается, как и другие элементы китайской военной организации», — отметил Кашин.

Он не исключил, что возрождение народного ополчения на базе госпредприятий может быть частью подготовки Пекина к возможному крупному столкновению с США за Тайвань. В частности, подобные бригады могут быть эффективны в случае диверсий и ракетных ударов по промышленным объектам при ликвидации их последствий. Кашин также предположил, что рост числа корпоративных бригад может быть связан еще с одной тенденцией — привлечением в народное ополчение технических специалистов. «Из айтишников создают специальные отряды, которые занимаются решением конкретных задач по кибербезопасности и киберразведке. Ясно, что такие отряды лучше всего формировать по месту их работы», — пояснил он.