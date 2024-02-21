 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 
Эксклюзив

Зачем крупнейшие компании Китая возрождают отряды ополчения эпохи Мао

По меньшей мере 16 производителей учредили корпоративные бригады для «укрепления безопасности»
Десятки китайских компаний создали отряды ополчения
Крупнейшие предприятия КНР создают собственные отряды ополчения по примеру практики, широко распространенной в 1950-х. По мнению экспертов, это может быть частью подготовки страны к силовому присоединению Тайваня
Фото: c40 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: c40 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По меньшей мере 16 крупнейших компаний в Китае учредили собственные отряды ополчения, сообщил телеканал CNN. The Financial Times утверждает, что счет таких отрядов идет уже на десятки.

Чем занимается ополчение в Китае

Народное ополчение вместе с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и народной полицией входит в структуру Вооруженных сил КНР. Согласно закону «О воинской обязанности», ополчение состоит из кадровых ополченцев — военных запаса в возрасте до 28 лет, а также рядовых ополченцев — мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. В бригады принимают и женщин, для них возрастные рамки не установлены. Части ополчения подчиняются командованию региональных гарнизонов НОАК и создаются на уровне деревень, городов, муниципальных районов, при университетах и предприятиях, но в последних такая практика за последние полстолетия была редкостью, отмечает CNN.

Какое ядерное оружие есть у Китая и почему он его активно модернизирует
Политика
Фото:Pan Yulong / Global Look Press

Состоящие в ополчении продолжают выполнять свою работу на предприятиях, но одновременно занимаются вопросами гражданской обороны и вербовкой. Ополченцы могут быть привлечены к поддержанию общественного порядка в случае стихийного бедствия, беспорядков, а также мобилизованы в качестве резерва вооруженных сил в военное время.

Один из добровольцев, проходящий службу в восточной провинции Чжэцзян, рассказал The Financial Times, что сейчас его подразделение в основном занимается военной подготовкой и наймом на военную службу, а также время от времени проводит в местных школах занятия по военной тематике. По последним официальным данным (2011 год), численность народного ополчения в Китае составляет 8 млн человек.

Отряды ополчения, состоящие из крестьян и рабочих, появились в Китае еще в 1920-х годах и воевали на стороне коммунистов в годы гражданской войны. Отряды создавались на добровольной основе, а их участники, как мужчины, так и женщины, проходили военную подготовку.

После победы Мао Цзэдуна над Гоминьданом и установления режима Коммунистической партии Китая на материке в 1949 году эти бригады были инкорпорированы в правительственные структуры. В 1950-х годах, на пике напряженности в отношениях с США и Тайванем, численность народного ополчения достигала 220 млн человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Какие госкомпании создали бригады ополчения

В основном отряды создают государственные предприятия, однако в декабре 2023 года к ним присоединился пятый по величине в мире производитель молочной продукции, частная компания Yili Group, базирующаяся в автономном районе Внутренняя Монголия. Сообщалось, что корпоративные ополченцы будут «нести службу в мирное время, реагировать на чрезвычайные ситуации и сражаться в военное время».

В ЦРУ сообщили о планах КНР подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2023 году о создании отрядов ополчения также объявили следующие китайские государственные предприятия, расположенные в различных регионах и специализирующиеся на производстве различной продукции, от молочной до электрооборудования и транспортных перевозок:

  • Mengniu;
  • Shanghai Municipal Investment Group;
  • Wuhan Urban Construction Investment & Development Group;
  • PowerChina Equipment Group;
  • Уханьский метрополитен;
  • Wuhan Agricultural Group;
  • Huizhou Water;
  • Huizhou Transport Investment Group;
  • Haian Urban Construction Development Investment Group.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, комментируя осенью прошлого года появление при госкомпаниях бригад ополчения, назвал их «неотъемлемой частью системы национальной обороны». «Создание подразделений народных вооруженных сил на базе государственных предприятий является объективным требованием для реализации системы ополчения на законных основаниях, выполнения обязательств по национальной обороне и укрепления государственного оборонного строительства», — пояснил он.

Зачем Китай возрождает корпоративное ополчение

The Financial Times отмечает, что появление корпоративных отрядов сразу в нескольких провинциях свидетельствует, что соответствующее распоряжение поступило от руководства Коммунистической партии Китая (КПК). Западные эксперты связывают возрождение этой практики с экономическим спадом: КНР не смогла вернуться к ударным темпам роста экономики после снятия коронавирусных ограничений в начале 2023 года, переживает затяжной кризис на рынке недвижимости; налицо также высокая безработица среди молодежи, сокращение потребления, увеличение числа дефолтов по корпоративным облигациям и спад экспортной выручки.

Эксперты предупредили о масштабных проблемах экономики Китая
Экономика
Фото:VCG / VCG / Getty Images

CNN указывает, что это повлекло за собой рост общественного недовольства: в 2023 году число демонстраций и стачек выросло в стране почти вдвое по сравнению с предыдущим годом — с 830 до 1794. Телеканал напомнил, что в ноябре 2022 года на одном из главных заводов по производству iPhone в Чжэнчжоу разгорелись масштабные беспорядки: протест сотрудников против ковидных ограничений и задержек в зарплате перерос в столкновения с полицией. Создавая корпоративные отряды ополчения, КПК пытается предотвратить возможное разрастание беспорядков, предположили журналисты.

Насколько успешно США создают антикитайскую дроновую коалицию
Политика
Фото:Sgt. 1st Class Henry Gundacker / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но, скорее всего, создание корпоративных бригад — одна из мер ради общего укрепления народного ополчения, полагает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. «Это не является каким-то радикальным поворотом. Основное бремя по содержанию ополчения всегда лежало на местных властях и местных предприятиях, так что, судя по всему, речь идет просто о повышении эффективности и реорганизации этих структур», — пояснил эксперт в разговоре с РБК.

Более того, возрождение корпоративных бригад укладывается в общую стратегию лидера КНР Си Цзиньпина по полной модернизации вооруженных сил, призванную создать армию «мирового класса» к 2027 году — к столетию НОАК. «Эти мероприятия проводятся на фоне растущей международной напряженности вокруг Китая, и ополчение усиливается и развивается, как и другие элементы китайской военной организации», — отметил Кашин.

Китай модернизирует армию с упором на кибервойну
Политика
Фото:Cancan Chu / Getty Images

Он не исключил, что возрождение народного ополчения на базе госпредприятий может быть частью подготовки Пекина к возможному крупному столкновению с США за Тайвань. В частности, подобные бригады могут быть эффективны в случае диверсий и ракетных ударов по промышленным объектам при ликвидации их последствий. Кашин также предположил, что рост числа корпоративных бригад может быть связан еще с одной тенденцией — привлечением в народное ополчение технических специалистов. «Из айтишников создают специальные отряды, которые занимаются решением конкретных задач по кибербезопасности и киберразведке. Ясно, что такие отряды лучше всего формировать по месту их работы», — пояснил он.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Китай НОАК Мао Цзэдун ополчение Тайвань Си Цзиньпин
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Китай ответил на данные о просьбе «отговорить Путина» от оружия в космосе
Политика
Китай пообещал не применять ядерное оружие против тех, у кого его нет
Политика
МИД Китая призвал США перестать помогать Тайваню отстаивать независимость
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства Финансы, 18:21
Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане Политика, 18:20
АСВ назвало сроки рассмотрения заявок от владельцев QIWI-кошельков Финансы, 18:18
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах Общество, 18:15
Зеленский предложил Дуде и Туску увидеться на границе Политика, 18:13
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18:12
Что делать, если у моего банка отозвали лицензию: нужно ли платить кредит и что делать с вкладом Инвестиции, 18:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии Политика, 18:02
ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией» Экономика, 17:58
Госдума одобрила внесение в реестр недвижимости сведений о бывшей семье Недвижимость, 17:57
В ЕС анонсировали новый пакет санкций до утверждения предыдущего Политика, 17:53
Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time Life, 17:51
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Политика, 17:48
Школьника задержали за поджог вывески офиса «Единой России» в Подмосковье Политика, 17:44