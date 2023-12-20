Си предупредил Байдена о планах Китая на Тайвань

Лидер Китая заверил Байдена, что Тайвань все-таки окажется под контролем Пекина — мирным или иным путем. Он пояснил, что мир — это хорошо, но Пекину необходимо урегулировать ситуацию. США обещали защищать остров от нападения

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters)

Китай обязательно воссоединит Тайвань с материковой территорией страны, заявил китайский лидер Си Цзиньпин американскому президенту Джо Байдену во время ноябрьской встречи в Сан-Франциско, пишет CNBC со ссылкой на источники.

Пекин предпочел бы сделать это мирным путем, а не военной силой, уточнил Си. Китайский лидер также упомянул публичные прогнозы американского командования, согласно которым Си поручил подчиненным подготовиться к захвату острова в 2025 или 2027 году. На встрече с Байденом он подчеркнул, что четких временных рамок не устанавливал.

Си также выразил обеспокоенность грядущими президентскими выборами на Тайване и влиянием на них США. Байден в ответ призвал его к уважению электорального процесса на острове, на что китайский председатель сказал: мир — это хорошо, но Пекину необходимо урегулировать ситуацию.

Китайская сторона перед встречей попросила Байдена публично заявить о поддержке Китая в процессе мирного объединения с Тайванем, а также о том, что независимость острова не находит поддержки у США. Белый дом в этой просьбе отказал.

Собеседники CNBC отмечают, что речь не шла о намерении Си пойти на конфронтацию. «Его формулировки ничем не отличались от того, что он всегда говорит. Он всегда был жестким по отношению к Тайваню. У него всегда была жесткая позиция», — оценил один из собеседников телеканала.

Тайвань в 1949 году стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, проигравших коммунистам в гражданской войне. Они не признали законность новых властей Китая и не согласились считать себя частью страны, подвластной коммунистам. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из своих провинций. США официально соглашаются с притязаниями Китая на Тайвань, однако поставляют вооружения острову и обещают защитить его военным путем, если Пекин нападет на него.

Прошлой осенью на съезде партии Си Цзиньпин публично объявил о готовности применить силу в отношении Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию. Он не раз подчеркивал необходимость для армии готовиться к ведению реальных боевых действий. Пекин исключает возможность компромисса в вопросе принадлежности Тайваня.

ЦРУ в своих докладах утверждало, что китайские власти настроены взять остров под контроль в ближайшие годы — вероятно, к 2027-му. Глава ведомства Уильям Бернс отмечал, что «нет иностранного лидера, который более внимательно следил за опытом [президента России] Владимира Путина на Украине, за развитием боевых действий, чем Си Цзиньпин».