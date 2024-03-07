Пекин заявил о неправильном представлении США о Китае
США все еще имеют неправильное представление о Китае, несмотря на некоторый прогресс в отношениях после встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина прошлой осенью, заявил глава МИДа Ван И на полях заседания Всекитайского собрания народных представителей.
«Следует отметить, что неправильные представления США о Китае все еще сохраняются, и данные ими обещания на самом деле не были выполнены», — сказал он (цитата по Reuters). По словам дипломата, Соединенные Штаты постоянно обновляют и расширяют «методы подавления» Китая и санкционные списки, а масштаб обвинений, которые Вашингтон вменяет Пекину, «достиг невероятного уровня».
Однако, отметил Ван И, Байден ясно дал понять, что США не хотят холодной войны с Китаем, не будут пытаться изменить политику страны и не намерены поддерживать независимость Тайваня.
В 2023 году, отмечает агентство, отношения между Китаем и США достигли низшей точки за последние десятилетия из-за тайваньского вопроса (Вашингтон не признает Тайвань независимым государством, но выступает против угроз Пекина силой вернуть остров), конкуренции в области технологического развития, торговли и скандала с китайским аэростатом, сбитым у восточного побережья США.
После встречи Си и Байдена в Сан-Франциско в ноябре 2023 года напряженность немного ослабла, но отношения все равно остаются непростыми на фоне предстоящих в США выборов. Участвовать в них собираются как Байден, так и экс-президент Дональд Трамп, который придерживался жесткой политики в отношении Китая. В своей президентской программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле.
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