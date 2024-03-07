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Политика ,  
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Пекин заявил о неправильном представлении США о Китае

Глава МИД Китая Ван И назвал неправильным представление США о его стране
Прошлогодняя встреча Си и Байдена ослабила напряженность в отношениях двух стран, но, несмотря на это, США не выполняют свои обещания и расширяют «методы подавления» Китая, считает глава МИДа
Ван И
Ван И (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

США все еще имеют неправильное представление о Китае, несмотря на некоторый прогресс в отношениях после встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина прошлой осенью, заявил глава МИДа Ван И на полях заседания Всекитайского собрания народных представителей.

«Следует отметить, что неправильные представления США о Китае все еще сохраняются, и данные ими обещания на самом деле не были выполнены», — сказал он (цитата по Reuters). По словам дипломата, Соединенные Штаты постоянно обновляют и расширяют «методы подавления» Китая и санкционные списки, а масштаб обвинений, которые Вашингтон вменяет Пекину, «достиг невероятного уровня».

Однако, отметил Ван И, Байден ясно дал понять, что США не хотят холодной войны с Китаем, не будут пытаться изменить политику страны и не намерены поддерживать независимость Тайваня.

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Фото:China Photos / Getty Images

В 2023 году, отмечает агентство, отношения между Китаем и США достигли низшей точки за последние десятилетия из-за тайваньского вопроса (Вашингтон не признает Тайвань независимым государством, но выступает против угроз Пекина силой вернуть остров), конкуренции в области технологического развития, торговли и скандала с китайским аэростатом, сбитым у восточного побережья США.

После встречи Си и Байдена в Сан-Франциско в ноябре 2023 года напряженность немного ослабла, но отношения все равно остаются непростыми на фоне предстоящих в США выборов. Участвовать в них собираются как Байден, так и экс-президент Дональд Трамп, который придерживался жесткой политики в отношении Китая. В своей президентской программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле.

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Ван И Китай США Джо Байден Си Цзиньпин
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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