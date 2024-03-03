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Экономисты предрекли второй «китайский шок»

WSJ: мир испытает второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров
Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, значительно превышая внутренний спрос, страны мира во второй раз переживут наплыв китайского импорта, пишет WSJ. Двадцать лет назад это разорило заводы на Западе
Экономисты предрекли второй «китайский шок»

Мировая экономика пережила в конце 1990-х и начале 2000-х «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Экономисты полагают, что скоро стоит ожидать повторение этого периода, пишет Wall Street Journal.

Пекин удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста, заводы уже выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка. Китайские компании с опорой на государственные кредиты перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую не смогли продать внутри страны. В первый раз это помогло Китаю сдержать инфляцию на низком уровне, некоторые экономисты ожидают, что во второй раз дефляционный эффект окажется даже сильнее.

Первый «китайский шок» произошел после серии либеральных реформ в 1990-х годах и вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Это принесло и выгоды для США: потребительские цены на американском рынке падали, причем наибольшую выгоду ощутили американцы с низким или средним уровнем заработка.

Однако США, Евросоюз и Япония не желают повторения ситуации начала 2000-х годов, когда бум китайского импорта разорил многие местные производства, пишет издание. Первый «китайский шок» привел к тому, что США потеряли более 2 млн рабочих мест с 1999 по 2011 год, поскольку производители мебели, игрушек и одежды не выдержали конкуренции. Западные страны выделили миллиарды долларов на поддержку стратегических отраслей и ввели, либо угрожают ввести тарифы на импорт из Китая.

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В случае повторения ситуации, новый «китайский шок» будет другим, предупреждает профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор, изучавший бум китайского импорта. Он указал, что сейчас опасения западных стран более фундаментальны, ведь Китай теперь конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции — автомобилей, компьютерных чипов и сложном машиностроении — отраслях с более высокой добавленной стоимостью, считающимися важными для технологического лидерства.

В прошлом году экономика Китая выросла на 5,2%, это низкий показатель по ее меркам, указывает WSJ. Экономисты ожидают дальнейшего ее замедления на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости, сокращения инвестиций и падения потребительских расходов. Как оценивают в Capital Economics, ежегодный рост китайского ВВП замедлится до 2% за шесть лет — к 2030 году.

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Власти Китай стремятся обеспечить «экономический переворот», инвестируя средства в заводы, прежде всего — производство полупроводников, автомобилей, оборудования для возобновляемых источников энергии, аэрокосмическую промышленность, и продавая излишки за рубеж.
 

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Фото:Dimas Ardian / Getty Images

Проблемы в китайской экономике в значительной степени объясняются авторитарными тенденциями председателя страны Си Цзиньпиня, особенно во время пандемии коронавируса, пояснил Bloomberg глава Института международной экономики Петерсона Адам Позен. По его мнению, это заставляет малый бизнес и домохозяйства Китая копить деньги из-за неуверенности в будущем.

В 2024 году экономический рост Китая замедлится до 4,5% или даже больше, спрогнозировали западные экономисты. Они пояснили New York Times, что речь будет идти не о циклическом спаде, а о резком снижении, которое может длиться много лет, образуя «вековую стагнацию». Цены снижаются до уровней, которых Китай не видел со времен финансового кризиса 2009 года.
 

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