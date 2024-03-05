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Политика ,  
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Тайвань ответил на отказ Китая от «мирного воссоединения»

Тайвань призвал КНР к диалогу на фоне отказа Пекина от «мирного воссоединения»
Тайвань призвал Китай признать объективный факт, что остров не принадлежит материку, и пойти по пути переговоров. Ранее премьер КНР заявил о важности воссоединения с Китайской Республикой, но опустил слово «мирное»
Премьер Китая Ли Цян выступает на открытии Всекитайского собрания народных представителей
Премьер Китая Ли Цян выступает на открытии Всекитайского собрания народных представителей (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Тайвань призвал Китай к диалогу на фоне проходящих в Пекине «двух сессий», где, как обратили внимание СМИ, не прозвучала привычная риторика о «мирном воссоединении» с островом, но было объявлено о повышении военных расходов. Соответствующее заявление было размещено на сайте Совета по делам материка — тайваньского ведомства, курирующего взаимоотношения с Пекином.

«Мы вновь призываем Коммунистическую партию Китая признать объективный факт, что ни один из берегов Тайваньского пролива не принадлежит другому, отказаться от негибкого политического мышления и создать благоприятные условия для здоровых и упорядоченных обменов и доброжелательного взаимодействия между двумя берегами Тайваньского пролива посредством общения и диалога без предварительных условий», — говорится в заявлении. Ведомство также подтвердило готовность тайваньских властей твердо защищать суверенитет и демократию Китайской Республики.

4–5 марта в Китайской Народной Республике (КНР, официальное название материкового Китая) прошло главное политическое мероприятие страны — так называемые две сессии. В первый день состоялось заседание совещательного органа, Народно-политического консультативного совета, а во второй — заседание Всекитайского совета народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа.

Как обратил внимание Reuters, премьер-министр КНР Ли Цян, выступавший с докладом перед парламентом, заявил о необходимости воссоединения с Тайванем, но опустил определение «мирное», которое обычно сопровождало любое высказывание китайских властей по теме. Вместо этого политик отметил, что Китаю необходимо проявить «твердость» в этом вопросе. Агентство обратило внимание, что Пекин не в первый раз отходит от традиционной риторики насчет объединения с Тайванем, но нынешнее изменение формулировок может свидетельствовать об общем ужесточении позиции китайского руководства.

После поражения в гражданской войне в 1949 году сторонники правившей Китаем националистической партии Гоминьдан бежали на Тайвань, отказались признавать легитимность правительства коммунистов и объявили себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики (официальное название Тайваня) было место в ООН.

Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло коммунистическому Китаю, и в следующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает правительство на Тайване сепаратистами, а сам остров — своей провинцией.

К заседанию ВСНП также был подготовлен проект бюджета, предусматривающий увеличение оборонных расходов на рекордные 7,2%, до 1,67 трлн юаней ($231 млрд) в 2024 году. При этом целевой показатель ВВП составляет 5%, следует из документа.

Ранее сообщалось, что, по данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, лидер КНР Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к силовому захвату Тайваня к 2027 году, когда будет отмечаться 100-летие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). К этому же году Си планирует превратить вооруженные силы страны в армию «мирового класса». Однако летом 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что китайское руководство сомневается, что сможет осуществить «успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для него затратами».

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Фото:c40 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В своем последнем новогоднем обращении китайский лидер также упомянул воссоединение с Тайванем, назвав его «исторической необходимостью». «Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения», — заявил Си Цзиньпин. 9 января Bloomberg сообщил, что возможное нападение КНР на Тайвань обойдется мировой экономике в $10 трлн, а его последствия будут более масштабными, чем в результате пандемии COVID-19 и боевых действий на Украине.

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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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