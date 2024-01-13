Новым президентом Тайваня избрали нежелательного для Китая кандидата

На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Голосование прошло на фоне военных маневров Китая

Лай Циндэ (Фото: Ann Wang / Reuters)

На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, получивший около 41% голосов (по данным ЦИК после обработки 80% бюллетеней). Его основной соперник, кандидат от Гоминьдана Хоу Юи, набравший порядка 33% голосов, признал свое поражение, сообщает издание Focus Taiwan. Третий кандидат — глава Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ — набрал около 26% голосов.

Выборы на Тайване прошли в субботу, 13 января, избирательные участки закрылись в 16:00 по местному времени (11:00 мск), после чего сразу начался подсчет голосов. 64-летний Лай вступит в новую должность 20 мая. Вице-президентом станет 52-летняя Сьяу Бикхим, прежде возглавлявшая тайваньское представительство в США.

На Тайване также прошли выборы в Законодательный юань (парламент). 73 из 113 мест в однопалатном парламенте избираются прямым голосованием в одномандатных округах, 34 места — пропорционально между партиями, а еще 6 мест зарезервированы за аборигенным австронезийским населением. По предварительным данным, в новом созыве парламента у ДПП будет 52 места, у Гоминьдана 51 место, у ТНП — 8, один мандат также получит независимый кандидат. За оставшееся место — от одного из избирательных округов в Новом Тайбэе — продолжается борьба между кандидатами от ДПП и Гоминьдана, пишет Focus Taiwan.

Что известно о новом президенте Тайваня

Лай Циндэ родился 6 октября 1959 года в небольшом городке Ванли, который сейчас стал одним из районов Нового Тайбэя — самого густонаселенного города острова, входит в столичную агломерацию. Когда Лаю было всего два года, его отец погиб при аварии на шахте. У мальчика было пятеро братьев и сестер, и семья жила крайне бедно. Зато, как рассказывал сам политик изданию Time, непростое детство приучило его усердно работать и помогло достичь больших успехов.

Лай получил медицинское образование в двух престижных тайваньских университетах и даже окончил магистратуру Гарвардского университета, но в 1990-х годах он решил сменить карьеру врача на политику. С тех пор он прошел путь от депутата Законодательного юаня до мэра Южного Тайваня в 2010-м, а в 2017 году был назначен премьер-министром Китайской Республики (официальное самоназвание Тайваня).

В 2019 году Лай впервые баллотировался на должность президента, но на праймериз уступил Цай Инвэнь и в итоге принял предложение идти на выборы ее «вторым номером». На посту вице-президента он был активно вовлечен в дипломатические усилия по поддержанию отношений со странами, признающими суверенитет Тайваня. В 2022 году был избран председателем Демократической прогрессивной партии, а в 2023 году вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы 16-го президента Китайской Республики.

После поражения в гражданской войне в 1949 году прежде правившая Китаем партия Гоминьдан бежала на Тайвань, но отказалась признавать легитимность правительства коммунистов и объявила себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики (официальное название Тайваня) было место в ООН. Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло коммунистическому Китаю, и в последующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает правительство на Тайване сепаратистами, а сам остров — своей провинцией.

Как на тайваньские выборы отреагировали в Пекине

Китайский фактор стал одним из ключевых на президентских выборах на Тайване: дебаты между тремя кандидатами на высокий пост нередко перерастали в споры о том, как именно острову следует выстраивать отношения с материком. Во время предвыборной кампании Лай обозначил, что планирует сохранить статус-кво в отношениях с Китаем: не станет формально провозглашать независимость Тайваня, но будет категорически отвергать любые притязания Пекина на контроль над островом, а также продолжит развивать отношения с США и укреплять обороноспособность острова.

При этом новоизбранный президент Тайваня неоднократно заявлял, что заинтересован в диалоге с Пекином. «Тайвань надеется на дружбу с Китаем — мы не хотим быть врагами. Мы будем рады видеть на Тайване председателя КНР Си Цзиньпина и приготовим для него тайваньские деликатесы», — рассказывал Лай в интервью Time перед выборами.

Китайский лидер иначе оценивает перспективы отношений с Тайванем. В своем новогоднем обращении Си назвал воссоединение с островом «исторической необходимостью». В преддверии выборов канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР неоднократно критиковала Лая, называя его «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе» и призывая жителей острова «сделать правильный выбор» и проголосовать за оппозицию.

По словам Лая, Китай активно пытался вмешаться в президентские выборы на Тайване, прибегая к военному, политическому и экономическому давлению. С начала года в небе над Тайванем практически ежедневно появлялись китайские аэростаты, а в последние сутки к острову приблизились восемь китайских военных самолетов и шесть военных кораблей. Кроме того, китайские власти объявили о приостановке снижения тарифов на химическую продукцию из Тайваня и предупредили, что аналогичные меры могут быть предприняты и в отношении других групп товаров.

Несмотря на довольно жесткую риторику КНР, избрание Лая президентом навряд ли приведет к сиюминутному ухудшению ситуации в Тайваньском проливе, рассказал РБК заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов накануне выборов. При этом уже третья подряд победа Демократической прогрессивной партии станет для Пекина сигналом о провале политики по мягкой интеграции с Тайванем посредством экономических и социальных стимулов и поставит китайское руководство перед непростой дилеммой. «Первый путь — признать, что Тайвань потерян безвозвратно, что в долгосрочной перспективности будет очень тяжелым ударом по легитимности правящей партии. Второй вариант — исходя из того, что согласиться с независимостью Тайваня невозможно, начинать готовить варианты немирного присоединения», — пояснил китаист.