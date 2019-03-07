В конгрессе США предложили не тратить бюджет на запрещенные ДРСМД ракеты

В конгрессе США предложили не тратить бюджет на запрещенные ДРСМД ракеты

Конгрессмены-демократы предлагают запретить Пентагону использовать средства налогоплательщиков на закупку и развертывание запрещенных ДРСМД ракет. Ранее они призывали Трампа не выходить из договора

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На сайте конгресса США опубликован законопроект, который должен запретить Пентагону использовать средства из бюджета на закупку, испытание и развертывание любых ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Никакие средства, выделенные для Минобороны на 2020 финансовый и любой последующий год, не могут быть израсходованы на испытания и оценку, закупки или развертывание любых ракет, запрещенных по договору РСМД (как если бы такой договор вступил в силу)», — говорится в документе. Авторы законопроекта, внесенного еще 14 февраля, — демократы из палаты представителей Тулси Габбард (от штата Гавайи), Ильхан Омар (Миннесота), Джеймс Макговерн (Массачусетс) и Марк Покан (Висконсин).

Ранее Габбард заявляла, что выход из ДРСМД приведет к новой гонке вооружений между Россией и США. «Риск начала ядерной войны выше, чем когда бы то ни было», — подчеркивала конгрессмен.

В феврале Вашингтон приостановил свои обязательства по ДРСМД, Москва ответила зеркальными мерами. В Пентагоне обвиняли Россию в том, что ракета 9М729 нарушает условия договора, превышая разрешенную дальность полета (не более 500 км). Эти снаряды применяются установками «Искандер-М».