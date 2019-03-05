Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД

Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу контроля вооружений. Об этом ТАСС сообщил представитель американского Госдепартамента.

Он отметил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности страны. При этом необходимыми условиями является обязательность его ответственного исполнения партнерами и возможность проводить проверки.

«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», — сказал он.

В Госдепе добавили, что разочарованы тем, что Россия, «похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению договоренностей» и таким образом сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).