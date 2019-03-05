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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу контроля вооружений. Об этом ТАСС сообщил представитель американского Госдепартамента.

Он отметил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности страны. При этом необходимыми условиями является обязательность его ответственного исполнения партнерами и возможность проводить проверки.

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«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», — сказал он.

В Госдепе добавили, что разочарованы тем, что Россия, «похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению договоренностей» и таким образом сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале февраля США приостановили свои обязательства по ДРСМД, и Россия в ответ объявила о зеркальных мерах. В Пентагоне обвиняли Россию в том, что ракета 9M729 нарушает договор, так как ее дальность полета, по мнению США, более 500 км. Москва отвергает эти обвинения и заявляет, что США нарушают ДРСМД испытаниями беспилотников, чьи характеристики похожи на запрещенные ракеты.

В связи с этим президент Владимир Путин одобрил создание гиперзвуковых ракет наземного базирования и доработку ракеты «Калибр» до наземного варианта. Ранее по договору ее можно было устанавливать только на кораблях.

4 марта Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД.

Теги: Госдепартамент США, ДРСМД
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