Насколько близки к урегулированию конфликты на Украине и Ближнем Востоке К концу 2024 года все чаще звучали разговоры о мире

Политики и медиа все активнее говорят об урегулировании на Украине и Ближнем Востоке. Во втором случае речь о реально готовящейся сделке, в первом причиной выступают предвыборные обещания Дональда Трампа

Фото: Reuters

Как в 2024 году развивался конфликт на Украине

К началу 2024 года Украина подошла с завершившимся контрнаступлением, которое длилось с июня по ноябрь 2023 года. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не достигли желаемых результатов», так как Киев не получил от западных союзников необходимого оружия, а численность ВСУ не позволяла наступать быстро. В феврале 2024-го Зеленский анонсировал новое контрнаступление на юге и в Черном море, но для него, подчеркивал украинский лидер, нужна была помощь США — на тот момент конгресс еще не одобрил очередной пакет поддержки. В итоге помощь на $60,64 млрд согласовали к апрелю. В августе ВСУ вошли в Курскую область, — бои там продолжаются. Как сообщило в конце ноября агентство Reuters, после российских контратак ВСУ утратили 40% занятой ими российской территории.

В 2024 году Минобороны России сообщало об активном продвижении российских войск на Украине. Наносились массированные удары, согласно сообщениями российского оборонного ведомства, по центрам принятия решений, объектам ВПК, аэродромам, арсеналам, топливным базам и т. п. в Киеве, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской областях. В течение года российские войска взяли под контроль несколько десятков населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях — в их числе город Авдеевка. Также под их контроль перешел ряд населенных пунктов в Запорожской и Харьковской областях. В мае они начали наступление в Харьковской области, взяв за первые десять дней 13 населенных пунктов.

При этом с января по июль 2024 года 22 западные страны заключили с Киевом двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. В декларации G7 от июля 2023 года содержалось обещание «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подписать с Украиной двусторонние договоры, которые позволили бы укреплять украинские вооруженные силы, украинскую экономику и предоставлять Киеву техническую и финансовую помощь для решения срочных вопросов. Первой такое соглашение подписала Британия. Все документы такого рода регламентируют помощь в случае нового конфликта Украины с Россией, заключены на десять лет и при этом исключают вступление партнеров в конфликт на стороне Киева.

Год также прошел в ожидании переизбрания Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании он неоднократно говорил, что, вернувшись в Белый дом, прекратит поддержку Украины. С учетом этого европейские союзники начали брать на себя роль координатора военной помощи Киеву — если ранее этим при координирующей роли США занималась контактная группа «Рамштайн» (коалиция из примерно 50 стран), то теперь — миссия НАТО «Поддержка и обучение НАТО для Украины» (NSATU) в Висбадене (Германия).

Эксперты Кильского института мировой экономики (Германия) в рамках проекта Ukraine Support Tracker отмечают значительный разрыв между обещанной и предоставленной помощью Украине. Так, европейские страны предоставили Киеву €125 млрд из обещанных €241 млрд. США выделили €88 млрд из обещанных €119 млрд. Причина такого разрыва в том, что в сентябре и октябре Европа пообещала увеличить помощь Украине на €70 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов и пока что в ощутимую помощь эти суммы не конвертировала, утверждают аналитики. Уходящая администрация Джо Байдена тем временем намерена передать Украине еще одни пакет помощи на сумму $1,2 млрд — в ее планах поддерживать Киев вплоть до инаугурации Трампа 20 января. При этом, обращают внимание эксперты, предоставленные Байденом средства уже почти исчерпаны.

В 2024 году западные страны пошли на несколько шагов, которые в начале конфликта исключали полностью. Так, во второй половине года европейские страны передали Киеву боевые самолеты F-16, которые они обещали ему еще в августе 2023 года, — 79 истребителей он получил от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. По словам Зеленского, впервые ВСУ применили F-16 в августе. В Москве на это заявили, что истребители «будут сбиваться, уничтожаться».

Более резкую реакцию у российского руководства вызвало полученное Киевом разрешение Британии, США и Франции наносить удары дальнобойными ракетами по территории России. Москва внесла изменения в свою ядерную доктрину, уточнив, что агрессию против России и/или ее союзников «со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства» она рассматривает как их совместное нападение. Кроме того, в ответ на удары по России в ноябре российские войска впервые применили на Украине гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». Как заявил президент России Владимир Путин, наличие такого оружия практически исключает необходимость применять ядерное.

После того как в ноябре на выборах президента США победил Трамп, который неоднократно говорил о планах закончить конфликт на Украине, активизировались разговоры о скором урегулировании. СМИ приводили три варианта, которые предлагают члены команды Трампа.

План Кита Келлога, будущего спецпосланника президента по России и Украине, предполагает, что Вашингтон должен использовать военную помощь Киеву для принуждения сторон к переговорам: если от них откажется Украина, США урежут ей помощь, если Россия — напротив, увеличат. Цель переговоров — достичь прекращения огня на текущей линии фронта.

План избранного вице-президента Джея Ди Вэнса включает создание демилитаризованной укрепленной зоны вдоль нынешней линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО.

План Ричарда Гренелла, будущего спецпосланника президента США по особым поручениям, подразумевает создание на востоке Украины неких автономных регионов и ее отказ от членства в НАТО.

На этом фоне европейские лидеры стали говорить о том, чтобы достичь перемирия и для его соблюдения направить на Украину свои войска. Россия, как и в последние два с половиной года, заявляет, что готова к переговорам. «Поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — сказал 24 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва категорически отвергает возможность перемирия: приостановку боевых действий, считает она, западные страны используют для того, чтобы подготовить Киев к реваншу. «Перемирие — это путь в никуда, — заявил 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей. Но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей. А они должны касаться первопричин украинского кризиса». Первопричин, по его словам, две — расширение НАТО на Восток и «абсолютно расистские действия киевского режима после госпереворота», «истребление всего русского».

По словам Путина, договариваться можно на основе того документа, который был одобрен на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. «У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. И исходя из реалий, который складываются на земле сегодня», — заявил Путин 19 декабря.

Война на Ближнем Востоке

С октября 2023 года в регионе продолжается самый кровопролитный конфликт в его современной истории. В ответ на атаку ХАМАС 7 октября, унесшую жизни свыше 1,2 тыс. человек, Израиль начал военную операцию в секторе Газа — сначала на севере палестинского эксклава, а затем и в его центральной и южной частях. В ночь на 1 октября 2024 года была начата сухопутная операция и в Ливане — базирующаяся там проиранская группировка «Хезболла» на протяжении всего этого времени вела ракетные обстрелы севера Израиля, что вынудило свыше 60 тыс. местных жителей покинуть свои дома.

За 2024 год в результате воздушных бомбардировок и наземных операций Израиль фактически обезглавил и ХАМАС, и «Хезболлу»: в июле в Тегеране был убит глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания, а в октябре — сменивший его на этом посту Яхья Синвар, в конце сентября в результате авиаудара был убит глава ливанской группировки Хасан Насралла, а в конце ноября — его преемник Хашим Сафи ад-Дин.

Палестинский Минздрав сообщает о более чем 45 тыс. погибших с октября 2023 года; еще несколько тысяч тел могут находится под завалами. По подсчетам ООН, уничтожены 87% жилищных единиц, а порядка 90% жителей сектора Газа — около 1,9 млн из 2,1 человек — стали вынужденно перемещенными лицами. Кроме того, согласно прогнозу Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в период с ноября 2024 года по апрель 2025-го 1,95 млн палестинцев в Газе столкнутся с критической нехваткой продовольствия. В Ливане с октября 2023 года погибли более 3,5 тыс. человек, около 15 тыс. получили ранения. По данным ООН, в результате боевых действий свыше 1,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а более 560 тыс. — преимущественно из числа сирийских беженцев — покинули пределы страны. Потери с израильской стороны с начала конфликта превысили 1,7 тыс. человек — в это число входят как граждане страны, так и находившиеся на ее территории иностранцы (например, сезонные рабочие на севере и юге страны). Еще 251 человек был взят в заложники. К настоящему моменту в плену ХАМАС остаются ровно 100 человек, 36 из них числятся погибшими.

В последние недели в регионе наблюдается тренд на деэскалацию. 26 ноября при посредничестве США и Франции было достигнуто соглашение о перемирии между Израилем и «Хезболлой». Сделка предусматривает полное прекращение огня. В течение 60 дней с момента заключения договоренностей Израиль должен был вывести свои войска, а регулярная армия Ливана — взять под свой контроль юг страны. «Хезболла» же должна была отвести свои силы к северу от реки Литани, расположенной менее чем в 30 км от границы с Израилем. Спустя месяц после заключения соглашения ЦАХАЛ по-прежнему проводит операции на юге Ливана — их целями становится уже не личный состав «Хезболлы», а склады оружия и прочая инфраструктура группировки. Воинские подразделения также привлекли к восстановлению и расчистке израильских приграничных городов, чтобы создать условия для последующего возвращения местных жителей.

Кроме того, во второй половине декабря активизировались переговоры по перемирию в секторе Газа и освобождению остающихся там 100 заложников — живых и мертвых. Посредниками традиционно выступили США, Египет и Катар. При этом с американской стороны участие в переговорах принимали как члены действующей администрации, включая главу ЦРУ Уильяма Бернса, так и эмиссары избранного президента США — будущие советник по Ближнему Востоку Массад Булос, спецпосланник Трампа в регионе Стив Уиткофф и спецпосланник по освобождению заложников Адам Боулер. Участники переговоров заявляли, что «как никогда близки» к сделке, однако к настоящему моменту она так и не заключена.

После стабилизации ситуации на севере ЦАХАЛ приступила к интенсивным бомбардировкам позиций йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы). С осени 2023 года группировка обстреливает суда в Красном море и выпускает ракеты и дроны по израильской территории в знак солидарности с палестинцами. 21 декабря выпущенная хуситами ракета упала на детскую площадку в Тель-Авиве, ранив 16 человек. В ответ десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по позициям йеменских повстанцев — в том числе в столице страны Сане. Из строя были выведены все три порта, подконтрольные группировке.

В израильском правительстве также звучат призывы к нанесению уже третьего в этом году прямого удара по поддерживающему хуситов Ирану. Первый обмен ударами в апреле стал следствием удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске (погибли высокопоставленные представители КСИР). 1 октября Иран выпустил около 180 баллистических ракет по Израилю в отместку за убийство Насраллы и находившегося рядом с ним бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. В ответ в ночь на 26 октября ВВС Израиля поразила иранские военные цели. Учитывая, что одним из главным внешнеполитических приоритетов новой администрации Трампа также станет сдерживание Тегерана и уничтожение его ядерной программы (вплоть до ударов по ядерным объектам), говорить о полном затухании конфликта на Ближнем Востоке не приходится.