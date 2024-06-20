Когда Украина может получить первые F-16 и что они изменят на поле боя Запад впервые пообещал передать истребители еще в августе 2023 года

С того момента, как Запад пообещал передать Украине боевые самолеты F-16, прошел почти год. Партнеры Киева утверждают, что истребители будут у ВСУ этим летом. Какие последствия это может возыметь — в материале РБК

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Сколько F-16 и в какие сроки Запад передаст Украине

В мае и июне западные и украинские официальные лица неоднократно заявляли: в ближайшее время, скорее всего этим летом, Киев наконец получит истребители F-16. Об этом говорили представители Пентагона, а 20 июня это подтвердил командующий военно-воздушными силами Нидерландов Арну Столлманн, выступая на голландской военной базе Volkel, где недавно началось обучение украинских летчиков.

Украина рассчитывает, что поставки самолетов начнутся в июне-июле этого года, однако западные представители конкретные сроки не указывают. «Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану, — заявила в мае в интервью «Европейской правде» министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. — Сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, это совместный план».

О том, что Украине передадут F-16, Запад объявил еще в августе 2023 года. Реализацию этого плана взяла на себя так называемая истребительная коалиция: сначала, получив одобрение США, о поставках объявили Дания и Нидерланды, позже к ним присоединились Бельгия и Норвегия. Раньше F-16 производили в этих странах, в 2020-е годы они постепенно стали снимать эти истребители с вооружения и переходить на более современные F-35.

Из анонсов 2023 года следовало, что ВСУ получат около 60 истребителей F-16. Однако точное их количество потенциальные поставщики опять-таки не сообщали. В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует 300 самолетов — и, чтобы им противостоять, стране нужно как минимум 120–130 истребителей.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду. Впервые его прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса на создание легкого вспомогательного истребителя ВВС США. Сегодня на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Истребитель считается недорогим — по некоторым оценкам, в зависимости от модели его цена доходит до $63 млн.

В октябре 2023 года Дания сообщила, что речь пойдет не просто о передаче Украине самолетов, но и о полном обновлении ее военного авиапарка, где центральную роль будут играть F-16. Копенгаген взялся за эту задачу вместе с Нидерландами и США. Участники коалиции обязались пожертвовать самолеты, обучить украинских пилотов, создать нужную инфраструктуру и предоставить техническое обслуживание на территории Украины. Всего Дания планировала передать 19 истребителей — первые шесть она собиралась поставить в марте-апреле 2024 года, чего не произошло. Однако Копенгаген передаст Киеву не все свои F-16 — в марте датское Минобороны сообщило, что 24 самолета Дания продаст Аргентине.

В 2024 году несколько западных стран, в том числе все члены G7, заключили с Украиной так называемые соглашения о гарантиях безопасности на десять лет каждое. В них западные партнеры обязуются поддерживать Киев в случае потенциального нападения, обещают помощь в восстановлении страны и поддержку вооружениями. Такие договоры Украина подписала в том числе с США, Бельгией, Данией, Норвегией и Нидерландами: F-16 упоминаются в соглашениях со всеми, кроме последней страны. Бельгия обещает в своем соглашении сделать все возможное, чтобы ускорить первую поставку и завершить ее до конца 2024 года; всего она планирует передать Украине 30 самолетов к 2028 году.

Почему передача F-16 затянулась

Когда в августе 2023 года Запад сообщил о передаче F-16, эксперты прогнозировали, что Украина получит их не раньше 2024 года. Обучение украинских летчиков затянулось. Арну Столлманн пояснил, что оно было непростым. «В тренировках нуждаются не только пилоты — техническому персоналу на земле и специалистам по обслуживанию самолетов также нужен тщательный инструктаж, — отметил он. — Мы проводим комплексное обучение, чтобы обслуживание самолетов было эффективным и чтобы все вместе хорошо работало».

В мае Politico сообщило, что Украина давит на западных партнеров, требуя ускорить подготовку пилотов: у нее есть 30 летчиков, которые имеют право тренироваться в США, но Вашингтон настаивает, что принять больше 12 не может: у него есть договоренности и с другими странами, которые хотят обучить своих военных летать на F-16. То же происходит с двумя другими тренировочными центрами — в Дании и Румынии.

К концу года обучение пройдут всего 20 украинских пилотов, хотя на 20 истребителей требуется 40 летчиков, обратила внимание в разговоре с The Times Александра Устинова, глава специальной комиссии Верховной рады, которая отслеживает передачу и использование международной помощи. Она считает, что аргумент про очередь из других стран не что иное, как отговорка: США, скорее всего, опасаются, что в России масштабное присутствие американских F-16 на фронте расценят как фактическую интеграцию Украины в НАТО.

F-16 — истребители двойного назначения: они могут нести как обычное оружие, так и ядерное. НАТО использует их в своих совместных ядерных миссиях — в программе Nuclear Sharing, в рамках которой в пяти странах (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция) размещено приблизительно 100 американских атомных бомб B61. Для отработки их доставки Бельгия и Нидерланды используют самолеты типа F-16 MLU (Mid-Life Update — «Обновление в середине срока эксплуатации», программа, которая в 1990-е позволила продлить срок службы F-16, первоначально рассчитанный на 20 лет).

Когда стало известно, что Украина эти самолеты получит, российское руководство заявило, что ситуацию на поле боя это не изменит и что Москва «будет уничтожать» их так же, как любую другую западную технику. В мае 2024 года МИД России, объявляя о российско-белорусских учениях с ядерным оружием, позицию относительно F-16 уточнил: ведомство отметило, что истребитель может нести в том числе и ядерное оружие, и заявило, что этот факт Москва игнорировать не может. «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в российском министерстве.

Киев заявляет, что часть западных истребителей Украина разместит на авиабазах за границей. Цель — создать резерв этих машин, который будет в гарантированной безопасности. США, однако, отмечают, что F-16 разместят на территории Украины, — как пояснил 17 июня в интервью PBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это следует из американо-украинского соглашения о гарантиях безопасности. В нем сказано, что США помогают Украине сформировать собственные ВВС, которые могут базироваться только на территории республики, сказал Салливан.

Дадут ли F-16 ожидаемое преимущество

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат объяснял потребность именно в F-16 тем, что Украине надо сосредоточиться на одном типе многоцелевого самолета, а F-16 — самый распространенный в мире истребитель своего класса, способный гораздо эффективнее сбивать дроны и ракеты, чем МиГи и Су еще советской разработки. «Я даже когда-то сказал, что когда мы получим F-16, то выиграем эту войну. Сначала выиграем битву в воздухе, а потом силы обороны смогут освободить территории. Но понятно, что это не будет одномоментно, мол, придет эскадрилья F-16 — и победа. Да нет», — заявил в феврале 2024 года Игнат (цитата по «24 Каналу»).

По словам источников The Guardian, Украина прежде всего собирается использовать F-16 для борьбы с корректируемыми авиабомбами (КАБ), которые Россия, как пишет издание, использует в том числе на харьковском направлении.

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies — CSIS) считают, что 2024-й станет как для России, так и для Украины годом военной перестройки и передача F-16 важна с точки зрения стратегии, а не тактических выгод. Аналитики обозначили несколько рекомендаций западным союзникам насчет F-16 на Украине.

США и НАТО должны позволить ВСУ запускать с этих самолетов дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

Западные страны должны организовать постоянную программу обучения украинских пилотов и технических специалистов.

Союзники должны предоставить Киеву больше самолетов — как минимум 90 в ближайшие месяцы.

Текущие проблемы с обучением пилотов и предполагаемое к поставке число самолетов свидетельствуют, что до конца года эти рекомендации выполнены не будут. «Проблема в том же, в чем и у сухопутных вооружений: количество оружия, которое Запад хочет и может дать Украине, неадекватно масштабам конфликта, — пояснил РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. — Такими объемами можно растянуть конфликт, но не помочь Украине достичь ее официальных целей, а это по-прежнему — выйти на границы 1991 года. Чтобы нанести России военное поражение, нужно даже не несколько десятков самолетов — а несколько сотен машин с соответствующим обеспечением». Такую группировку НАТО Киеву передать не может — для работы с ней Украине физически не хватит специалистов; это значит, что потребуется прямое участие военнослужащих альянса, отметил эксперт. «А это — прямое участие НАТО в войне, которое для альянса неприемлемо политически», — резюмировал Крамник.