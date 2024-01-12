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Военная операция на Украине ,  
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Британия первой из G7 подписала договор о гарантиях безопасности Украине

Великобритания первой в G7 подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим
Риши Сунак встречается с пожарными во время приезда в Киев
Риши Сунак встречается с пожарными во время приезда в Киев (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Это следует из видео о визите британского премьера в Киев, опубликованного в телеграм-канале Зеленского. Соединенное Королевство стало первой западной страной, которая подписала такой документ с Украиной, — Лондон назвал это соглашение историческим. 

«Я на Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет. Всем украинцам: Британия с вами — столько, сколько потребуется», — написал в соцсети X (бывший Twitter) Риши Сунак.

Как сообщил накануне офис британского премьера, соглашение формально закрепляет поддержку, которую Лондон обеспечивал и будет обеспечивать Украине. В нее входит обмен информацией, обучение военного и медицинского персонала, сотрудничество в сферах кибербезопасности и оборонной промышленности. «Он также обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России, и предоставлять «быструю и постоянную» помощь для их защиты», — говорится на сайте правительства.

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Отправная точка этого соглашения — декларация G7, принятая в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В ней союзники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине. Их долгосрочные обязательства состоят из трех пунктов:

  • укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами);
  • укрепление украинской экономики — в частности, через восстановление страны;
  • техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.

Перед встречей Даунинг-стрит также подтвердила, что в 2024–2025 годах Лондон передаст Украине военную помощь на сумму £2,5 млрд. Как минимум £200 млн британский кабмин планирует потратить на закупку и производство тысяч военных беспилотников — разведывательные, ударные и морские аппараты большой дальности. По подсчетам проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 31 октября 2023-го Соединенное Королевство предоставило Украине помощь на сумму €13,2 млрд; из нее €6,5 млрд — это военная поддержка, €6 млрд — финансовая, €604 млн — гуманитарная.

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В России на соглашение отреагировал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода? — написал он в своем Telegram. — И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране».

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Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Великобритания Украина Риши Сунак Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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