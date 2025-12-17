Новейшая российская ракета «Орешник»: что о ней известно

Путин заявил, что «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года. Что известно об этой ракетной системе — в справке РБК

Что такое «Орешник»

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин.

На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. Путин добавил, что «Орешник» не является модернизацией старых советских систем. «Это результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок», — сказал он 22 ноября.

Тактико-технические характеристики

В настоящее время «Орешник» — единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Согласно данным правительственного портала «Объясняем.рф», ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт (45 Хиросим).

28 ноября на саммите ОДКБ Путин сообщил, что ракета способна поражать хорошо защищенные и углубленные цели, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия, поэтому массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия». При этом головная часть ракеты может нести десятки саморазделяющихся боевых блоков скоростью 10 Мах.

Согласно официальным данным, сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.

Расчетное время полета «Орешника» до базы ПРО США в польском Редзиково составляет 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

Боевое применение и производство

Ракета «Орешник» впервые была применена 21 ноября 2024 года по производству ракетной техники в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Удар был заявлен как ответная мера на запуски украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях.

О начале серийного производства этого оружия президент России впервые сообщил 22 ноября. 28 ноября Путин подтвердил старт серийного производства этих ракет и добавил, что у России уже есть «несколько готовых к применению изделий подобного рода».

6 декабря Путин заявил, что Россия отправит ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссию, это станет возможно не ранее второй половины 2025 года. Он ответил, что размещенный в республике «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России, однако определение целей будет за Минском.

1 августа 2025 года президент сообщил, что в России произведен первый серийный комплекс «Орешник» и он уже поступил в войска. «Теперь серия заработала», — сказал Путин.

17 декабря президент на коллегии Минобороны заявил, что ракеты «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.